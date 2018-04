Tajná zbraň britského premiéra: jeho žena Samantha

I političtí experti označili Samanthu Cameronovou za manželovu tajnou předvolební zbraň. Podle agentury AFP přispěla k tomu, aby byla jeho image přijatelnější pro veřejnost.

Vizitka * Narodila se jako Samantha Gwendoline Sheffieldová 18. dubna 1971 v Londýně. Je nejstarší dcerou baroneta sira Reginalda Sheffielda, bohatého majitele pozemků. Matka Annabel Jonesová se v roce 1976 znovu provdala za velmi bohatého bývalého ministra lorda Williama Astora.

* V 25letech se stala ředitelkou galanterie Smythson. * V červnu 1996 se provdala za Davida Camerona. * Cameronovi měli tři děti, z nichž to nejstarší z roku 2002 bylo vážně nemocné a zemřelo loni v únoru. Čtvrté dítě se jim má narodit letos v září.

Kdo je tato žena, která na svých devětatřicet zdaleka nevypadá a jíž média důvěrně přezdívají SamCam?

Podle znalců Camerona to byla ona, která muže dotlačila k tomu, aby se ucházel o post předsedy konzervativců. Moc jí ale vůbec nezajímá, ujišťují.

Svého o čtyři roky staršího muže (letos v říjnu mu bude 44let) doprovázela celou předvolební kampaní. Pomohla mu zůstat v kontaktu se "skutečnými lidmi" a smazat jeho image snobského synka milionáře, který byl vychován na výběrové škole v Etonu a poté v Oxfordu. Je oblíbená pro svůj šarm a nenucenost.

"Samantha je dobrý barometr. Dokáže dobře rozeznat, co je a co není důležité, také co je důležité pro ostatní. Patří možná k vysoké šlechtě, ale nohama stojí pevně na zemi," uvedl rodinný přítel Andrew Feldman v životopise Davida Camerona.

V otázce bohatství přitom nemá movitá aristokratka manželovi co závidět. Její vlastní kariéra je korunována úspěchy. Postavila na nohy britskou značku luxusní galanterie Smythson, ve které se stala v 25 letech uměleckou ředitelkou. Opustí nyní firmu? "Není to v mých plánech, ale počkejme," řekla údajně před volbami.

Dívka s vytetovaným delfínem

Brunetka s modrýma očima Samantha vyrostla v otcově sídle o rozloze 120 hektarů u Scunthorpe ve východní Anglii. Poté studovala výtvarné umění v Bristolu na jihozápadě.

Když jednou přijala pozvání své přítelkyně Clary Cameronové do Toskánska, vůbec netušila, že se začne jinak dívat na jejího bratra Davida, který z ní v 1. června 1996 udělal paní Cameronovou. Ctižádostivý, devětadvacetiletý David Cameron byl tehdy poradcem ministra financí Normana Lamonta.

Mladá výřečná studentka Samantha se v té době stýkala spíše s bohatými hýřivými dědici, hrála kulečník v hospodách a nechala si vytetovat na vnitřní stranu pravé nohy delfína.

V srpnu 2007 odhalila americkému časopisu Harper's Bazaar, že závidí americké zpěvačce Gwen Stefani. "Je určitým způsobem mým alter ego. Ne že bych se oblékala jako ona, ale v jiném životě bych se chtěla odbarvit na platinovou blond," svěřila se Cameronová.