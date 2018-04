Tady se točí porno a bolest znamená slast

Marika pochází z malého městečka kousek od hranic se Slovenskem. Během dospívání vyzkoušela několik partnerů, se kterými prožívala romantická i vášnivá milování. V skrytu duše však tušila, že to stále není to, po čem touží. Na Internetu postupně nacházela podrobnější informace o nekonvenčních sexuálních praktikách a díky tomu zjistila, co jí ty dlouhé roky chybělo: dominantní muž, který by ji při společném milování zcela ovládal.

Ze subinky dominou

Co je BDSM Mezinárodně uznávaná zkratka BDSM je tvořená šesti anglickými termíny - Bondage & Discipline (svazování a výchova či poslušnost), Dominance & Submission (dominance a submise) a Sadism & Masochism (sadismus a masochismus). Pod tento pojem však spadají i další sexuální praktiky jako je například Sensation Play (smyslové hry), Fetish (fetiš) aj.

Zvědavost jí nakonec nedala a zúčastnila se srazu internetové BDSM komunity v Praze. "Jela jsem tam tu dálku s tím, že chci najít nějakého dominanta a stát se jeho subinkou. A pak jsem potkala Jana," říká.

Zamilovali se do sebe, problém však byl v tom, že Jan měl potřebu být také submisivní. "Nejdřív jsme to spolu zkoušeli a různě switchovali (střídání rolí), ale po čase se ukázalo, že Jan je ve své submisivní roli pevně posazen. A já zjistila, že mi v podstatě vyhovují obě role a můžu být tedy i dominantní," vypráví Marika.

Tento model jim začal natolik vyhovovat, že se z jejich mileneckého vztahu po čase vyvinulo vzájemné pevné pouto, které posvětili manželským svazkem.

"Už jsme spolu devátým rokem. Děti zatím v dohledné době neplánujeme." Na otázku, zda před dětmi budou svou vášeň skrývat, jednohlasně odpovídají: "Rozhodně ne! Budeme jim dávat informace přiměřeně věku. A mučírnu bychom před nimi stejně na dlouho neukryli."





BDSM není to, co znáte z béčkových pornofilmů

Stojíme společně v podzemí mezi čtyřmi záměrně oprýskanými cihlovými stěnami v ponuré místnosti plné hrůzostrašně vyhlížejících nástrojů a pomůcek. Vše vypadá velmi autenticky, skoro až nebezpečně.

Na to Jan ihned reaguje: "Nemáme tu nic, čím by se dalo opravdově ublížit. BDSM není žádné týrání. Týrání je ubližování druhému proti jeho vůli. Při BDSM hrátkách je dominant psychicky velmi intenzivně napojen na svého submisiva a nepřekračuje hranice, za které submisiv nechce jít. BDSM není to, co znáte z béčkových pornofilmů, kde někoho jen seřežou do krve."

Ale co když místnost pronajmou jinému stejně zaměřenému páru a slyší za zdí srdceryvný křik? "Držím se kolikrát stolu, abych tam nešla, ale vím, že je všechno v pořádku. I já mám takovou kamarádku, kterou mám pokaždé chuť jít zachraňovat, ale jí se to velmi líbí," vysvětluje Marika.





Erotická hra s mnoha pravidly

Mám možnost si vše, co v mučírně vidím, osahat i ozkoušet a Jan mezitím pokračuje ve výkladu. "V BDSM platí mnoho zásad. Jednou z nich je trojzásada: bezpečně, celostně (fyzicky i psychicky) a především s oboustranným souhlasem."

Mezi dominantem a submisivem musí být dohodnuté limity. Podle Jana existují dva typy limitů: měkký a tvrdý.

"Tvrdý limit je hranice, která nesmí být za žádnou cenu překročena. Naopak měkký limit je hranice, za kterou je submisiv ochoten jít, ale chce k tomu být jakoby přinucen. Vše je jen hra, ale má složitá pravidla. Neexistuje jen jeden způsob, jak dělat BDSM. Vše je na domluvě a záleží na dvojici, kam spolu zajdou."

Lechtání peříčkem v kleci a výprask na kříži

Nejedná se vždy pouze o bolest. "Tady v té kleci můžete partnera svázat a dráždit ho například peříčkem. Můžete použít i kožešinku, led, vosk nebo šlehačku. Máme tu speciální polyamidové provazy, které neřežou a nezanechávají stopy po úvazech," ukazuje mi Marika jemná vlákna.

"Pokud chcete trochu bolesti, můžete ho připoutat třeba na kříž a použít některou z dalších pomůcek." Dívám se směrem, kam Jan ukazuje a vidím dlouhou řadu kožených důtek, bičíků, rákosek, plácaček, řemenů a dalších nástrojů.

"Záleží na síle úderu. Vlastně to nemusí ani vůbec bolet," vysvětluje Jan. Rozhlížím se dál a vidím trestnou lavici, křeslo s roznožkou, středověkou kládu, židli s hroty a dřevěné lože s úchyty. Tohle je jen jeden druh BDSM. Ještě tu máme další tématickou místnost: gynekologickou ordinaci.





Je libo sex v ordinaci?

Vcházíme do vedlejších dveří a já cítím lehké svírání v břiše jako vždy, když jdu k lékaři. Vidím gynekologické křeslo, vedle stolek se sterilizovanými nástroji a poličky plné pomůcek všech velikostí, tvarů i materiálů, sloužících k vnitřnímu zavádění.

"Ne vše se nutně zavádí do vagíny. Pokud je "pacientem" muž, slouží pomůcky k zavádění do análního otvoru," poučuje mě Marika. "Vše je perfektně čisté. Hygiena je u těchto praktik velmi důležitá."

Pornokulisy i privát

"Tahle místnost slouží především pro filmové štáby točící porno. Občas místnosti pronajímáme i jiným zájemcům. Většinou párům, které si touží vyzkoušet něco nového. Někdy si jen chtějí něco spolu nafotit. Ale rozhodně nás to tu neživí," dodává Jan. "Máme mnoho přátel v BDSM komunitě a pořádáme tady srazy."

Jak mi oba ihned vysvětlují, nejedná se o žádné swingers nebo groupsex akce. "SM páry jsou dost stálé a nestřídají často partnery. Je celkem obtížné najít partnera, který vám přesně vyhovuje, a když už ho najdete, jen tak lehce se ho nevzdáte."

Úchyl by od nás utekl

BDSM slovníček Dominant – zastává aktivní nadřazenou roli v rámci BDSM praktik, přičemž ho role psychicky či sexuálně uspokojuje.

Submisiv – nachází psychické či sexuální uspokojení v podřízené roli; v ženském rodě se také často hovoří o tzv. "subinkách" čili submisivních ženách.

Switch – tzv. "přepínání" rolí, kdy člověk nemá pevně vymezenou potřebu určité role a dokáže být jak submisivním, tak dominantním, a obě role ho uspokojují.

Nedá mi to a nakonec pokládám i otázku, která mi od počátku návštěvy běží hlavou. Jak je možné se vyhnout setkání s úchylem? Tyto praktiky zajisté lákají i lidi se sklony k reálnému sadismu, násilníky a podobné zvrhlíky.

"Určité riziko tam samozřejmě je, ale rozhodně ne v rámci BDSM komunity," uklidňuje mě Jan. "Tihle zvrhlíci jsou nemocní lidé, kteří touží opravdu ubližovat, ale chtějí to dělat v soukromí. Za své chování se stydí. Znásilnit holku ve křoví, to jo, ale dělat to se souhlasem druhého nebo v rámci komunity, to jim nevyhovuje.

A pokud se v komunitě nějaký takový náhodou vyskytne, jakmile někomu jen trochu ublíží, okamžitě se to celá komunita dozví a vyloučí ho. Ale určitě je dobré si lidi prověřit."