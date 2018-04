Ta Irena je ale kráva vožralá!

Můj obdivovaný bývalý spolužák Zdeněk mi volal a ptal se, jestli mám večer čas. A já na to, zda mu mám proplatit těch čtyřicet korun, protože on platil minule o něco víc než já. Docela vážně mi řekl, že budu mít příležitost vyrovnat to při večeři. Tentokrát mě někdejší školní idol rozesmál.

Nikam jsem samozřejmě nešla, ale sedět doma mě také nebavilo. A už vůbec ne hledat nějakého nového ctitele. Řekla jsem si, že se prostě vrhnu na práci a ta mi dá zapomenout na ty věčné citové trable.

Nojo, práce. To je to jediný, co tak nějak zaplácne nešťastný vztahy a sex a vůbec tyhle problémy,“ vyprávěla mi kamarádka Irena, se kterou jsem nakonec šla na sklenku vína.

Už docela dlouho je redaktorkou bulvárního plátku. Sice moc nechápu, jak tím prospěje lidstvu, když třeba načapá premiéra s milenkou, na kterého číhala zamaskovaná před vchodem do domu, ale je to taky práce. Stejně jako když vyfotí překrásnou modelku, která se válí na nějaké snobské party úplně namol po zemi.

Hlavně Irena jí tak má co vyčítat. Sama totiž pije jako výprava skandinávských turistů, ostudu dělá snad na každém večírku a pak tvrdí, že povolání bulvárního reportéra je prostě dřina a bez alkoholu to nejde. Na jedné akci v nočním klubu, samozřejmě pod vlivem několika litrů vína, se prý vyspala se striptérem jen kvůli tomu, aby ho mohla vyfotit nahého do novin. Takhle se obětuje pro svůj bulvární deník. Věřím jí tak třetinu z toho, co vypráví a asi čtvrtinu z toho, co píše.

Když mě konečně pustila ke slovu, začala jsem jí vyprávět o lakomém Zdeňkovi, o Jirkovi, kterého nemůžu milovat, protože je kamarád, a taky o Kaličovi. Ten zajímal Irenu nejvíc a nakonec, když už měla v sobě skoro dva litry vína, řekla: „Já tomu hajzlovi zavařím. Jako jsem se svezla po zádech Oldovi, když nechápe moje city.“ Začala jsem jí vysvětlovat, ať neblbne, ale v tomhle stavu snad byla neškodná.

Za dva dny jsem jela ke známým na venkov a z nudy jsem začala listovat v tom jejím bulváru. Na proslulé straně deset byl její článek o tom, jak dopadají bezvýznamní hudebníci, jak se opíjejí a fetujou. Všechno by bylo v pořádku, kdyby na ilustračním snímku nebyla velká fotka Kaliče na koncertě. „Ta Irena je kráva vožralá!“ Tohle jsem nevědomky řekla nahlas a vzápětí se na mě otočil celý autobus.

Dvoudenní pobyt na zdravém vzduchu byl sice fajn, ale na mobil mi přišlo několik esemesek. Kamarádi se ptali, co se děje s Kaličem a jestli opravdu fetuje.

Zavolala jsem Ireně a řvala na ni, co si to dovoluje. Ale ona mi na to s klidem řekla, že Kalič bude aspoň slavný, když se o něm píše. Vždyť přece hned na vedlejší straně je rozhovor s hlavním hrdinou nového muzikálu Timur a jeho parta nebo jak se ta kravina jmenuje. V tu chvíli jsem vypnula mobil a zbavila se tak jejího chraplavého hlasu. Bylo mi docela Kaliče líto, i když se ke mně nezachoval zrovna nejlíp. Doufala jsem, že si bulvární plátek nepřečte.

Mám Kaličovi zavolat, sejít se s ním a všechno mu vysvětlit?

Nebo to mám nechat plavat, protože bulvár je zase jen bulvár?

Anebo mám vyvést Ireně na oplátku nějaký drsný žertík?