Sylvester Stallone denně trénoval dcery, aby se dokázaly ubránit klukům

Už jako docela malé dívenky Sophia (20), Sistine (18) a Scarlet (14) s tátou denně trénovaly. „Vážně nás zhruba od čtyř let učil, jak se bránit. Trénoval s námi každé ráno, abychom se ubránily jakémukoli klukovi ve škole. Díky tomu jsme taky pěkně silné holky,“ prozradila Sistene.

„Každé ráno jsme dělaly společně s tátou dvacet sklapovaček, dvacet sedů lehů a jiné cviky. To byl rituál, který se nikdy nepřerušoval. Tátovi se líbilo, že i když jsme holky, jsme stejně silné jako kluci. Byl pyšný na to, že bychom kluky přepraly. A mně se taky líbí, že by nade mnou žádný kluk nevyhrál. Je to cool,“ doplnila.

To spíš Sistine vadilo, že byla se sestrami dlouhou dobu zaškatulkována jako protekční dítě a všichni se tak na ní dívali. Ona sama ale říká, že protekce u nich nikdy neplatila a byla by ráda, kdyby je veřejnost vnímala jinak.

„Myslím, že nás konečně postupně lidé začínají vnímat. Že nás neberou jen jako ty Stalloneho děti, které nic neumí,“ dodala.



Sylvester byl na své dcery poměrně tvrdý. Měly zakázáno chodit na večírky a na kluky měly podle tatínka zapomenout minimálně do dvaceti. Tato nařízení prý ale ani jedna neposlechla.

„Řekl jsem svým dcerám, že nesmějí randit, dokud jim nebude přes čtyřicet,“ žertoval slavný Rocky a Rambo v rozhovoru pro britský magazín OK!

„Ale samozřejmě to nevyšlo. Poprvé, když zavolal Sophii kluk, bylo jí čtrnáct. Tehdy mi došlo, že nebudu tolerantní otec. On řekl: Kde je Sophia? A když já na to: V Egyptě a bude tam navždy! - všichni na mě začali hrozně řvát,“ dodal s úsměvem.

