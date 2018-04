Klientky touží po erotice s jinou ženou, říká majitel swingers klubu

Eva, 49: „Po rozvodu jsem si našla přítele, ale ačkoli máme oba sex rádi, jsme v těchto věcech dost konzervativní. On by do takového podniku nikdy nešel, je mu cizí i myšlenka sexu se dvěma ženami, ačkoli se všude tvrdí, že po tom všichni muži touží....“

Ivana, 45: „Jednou jsem tam ze zvědavosti zašla s mužem, kterého jsem poznala krátce předtím na internetu. Možná právě tohle způsobilo, že jsem si to nijak moc neužívala, proseděla jsem celý večer u baru. Ale samotný princip mi nevadí. Máme svobodu, tak proč ne i v tomhle?“

Honza, 62: „Po letech vyhaslé erotiky doma to musí být vzrušující. Osobně jsem tam ještě nikdy nebyl, mám milenku, které by se to příčilo. Ale kdybych našel ženu, co by to chtěla zkusit se mnou, neváhal bych ani minutu. Vybral bych si ovšem dobrý podnik, kde je zaručena perfektní hygiena, tu v oblasti sexu považuji za nejdůležitější“.

Mirek, 41: „Myslím, že to není nic pro zamilované páry nebo pro ty, co se teprve poznávají. Dovedu si to ale představit s partnerkou, která ráda experimentuje a má pozitivní vztah k sexu. Mohla by to být milenka nebo dlouholetá manželka. Nejdůležitější by pro mě pak bylo, aby mě tam nikdo neznal, čili bych určitě zvolil klub co možná nejdál od mého bydliště a pracoviště.“

Alice, 48: „Jsem vdaná, ale v posteli už to po dvaceti letech logicky není nic moc. Asi tak jednou měsíčně vyrážím do swingers klubu s milencem. Chce mi dopřát maximum prožitku, a tak se o mne dělí ještě s jedním mužem. Vytvořili jsme bezvadně sehranou trojku, to byl vždycky můj sen. Všem nám to vyhovuje.“