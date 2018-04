Svou postavu řeší už desetileté děti

Podle výzkumu uveřejněného v říjnu britským listem Daily Mail se svou postavou zabývají už desetileté děti, konkrétně celá třetina desetiletých dívek. Polovina čtrnáctiletých dívek pak uvádí, že vzhled jejich těla je jedním z hlavních zdrojů jejich běžných obav a úzkostí.

Výzkum "Tell Us 3“ zahrnoval přes sto padesát tisíc dětí a kromě postojů dětí k vlastnímu tělu se zaměřoval také na pití alkoholu a užívání drog mezi mládeží. Kromě jiného z něj vyplývá, že svou postavou se zabývá téměř čtvrtina desetiletých chlapců. Přitom už desetileté děti uvedly, že v rámci "diety“ kouří cigarety a dokonce berou prášky eliminující chuť k jídlu.

Posedlost vzhledem

Tento problém se samozřejmě netýká pouze Velké Británie. Například podle nedávného průzkumu české agentury Factum Invenio drželo opakovaně dietu dvanáct procent dětí ve věku 11 až 12 let.

Další poznatky přinesla sonda brněnské Masarykovy univerzity, kterou v letošním čtrnáctém čísle uveřejnil časopis Psychologie Dnes. Výzkumníci při ní v loňském školním roce oslovili 233 žáků šestých a devátých tříd. Vyšlo najevo, že kluci jsou mnohem více než dívky spokojeni se svým vzhledem, zatímco většina dívek své tělo neakceptuje a touží po tom ho alespoň částečně změnit.

Jeden z našich předních odborníků na poruchy příjmu potravy, PhDr. František David Krch, PhD. z Psychiatrické kliniky VFN potvrzuje, že s velmi mladými pacienty se ve své praxi setkává.



"Už jedenáctiletá děvčata nejsou spokojena se svou postavou a zabývají se dietami a zdravou výživou. Je to věk, kdy vás začne více zajímat tělesný vzhled a hmotnost. Od dvanácti do patnácti let se tělo dramaticky mění, děvčata přibývají hlavně na tukové hmotě. Přibývá dívek, které překročí bezpečnou hranici a projeví se u nich některé příznaky mentální anorexie – koncem puberty se projevují u 6 procent z nich. Mentální anorexií trpí až jedno procento děvčat ve věku třinácti až patnácti let,“ říká František David Krch. Dodává, že na ambulanci se setkal s již osmiletou pacientkou.

S věkem přitom přibývá případů onemocnění bulimií. Mezi šestnáctiletými děvčaty trpí bulimií každá dvacátá dívka.



"Na deset až dvacet děvčat s anorexií a bulimií připadá jeden mužský pacient. Zatímco dívky většinou začínají dietou, u chlapců je rozvoj poruchy často spojen s nadměrným pohybem,“ vysvětluje doktor Krch.

Na bázi strachu

Podle odborníka poruch příjmů potravy v posledních čtyřiceti letech přibývá s tím, jak vzrůstá tlak na dodržování diet, extrémní výkon a tělesný vzhled. A nikdy nemají pouze jednoho "viníka.“

"Anorexie a bulimie jsou o strachu. Strachu z tloušťky, strachu z neúspěchu, z nezdravé výživy. Vzrůstá-li důvod k těmto obavám, podporovaným mediálními vzory a reklamou, vzrůstá počet těch, kteří překročí onu rozumnou hranici,“ míní František David Krch.

Onemocnění spojená s příjímem potravy se však netýkají pouze dospívajících.

"Starších anorektiček a bulimiček pochopitelně přibývá – naše nevyléčené pacientky stárnou,“ říká odborník.



Nehledá se příčina, ale motiv

Podle jeho dlouholeté zkušenosti se snáze léči mladší pacientky, samozřejmě v případě, že se podaří zainteresovat v rámci léčby také rodinu a postupně měnit jídelní a pohybové návyky. Poruchy příjmu potravy doprovází problém, že základní příznaky, jako sebekontrola v jídle, vyhublost, nadměrný pohyb, ale i úleva po přejedení a zvracení, dělají člověku vlastně dobře. Pacient tedy hledá způsob, jak část příznaků zachovat, a přitom se "léčit.“

"Léčit někoho s poruchou příjmu potravy není detektivním pátráním po příčině, ale dlouhodobou, trpělivou prací s nemotivovaným pacientem. Výsledky za to ale stojí – víc než 70 procent pacientů svoje problémy zvládne a vyléčí se, což ovšem nemusí znamenat, že jsou spokojeni se svou tělesnou hmotností a vzhledem.“