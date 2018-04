Své vrásky nepozoruju, říká herečka Barbora Hrzánová

Zatímco jiné ženy při pohledu na projevy stárnutí panikaří, ona ne. Naopak. "Mám strašně ráda slunce, v létě se opaluju a jsem úplně černá, dělá mi to dobře a těším se, jak jednou skončím jako stará svraštělá tibetská žena," přiznává.

Jóga mi změnila život

Spíš než své vizáži se věnuje józe. Pokud to jde, cvičí denně. Jóga ji prý změnila. "Žije se mi podstatně volněji a třináctiletý syn tvrdí, že při mé prudké nátuře se svého věku dožil jen díky mému cvičení, protože jsem o dost klidnější," uvažuje.

"Když si ráno zacvičíte, den je úplně jiný. I v takovém ponurém počasí, jaké teď je, máte daleko lepší náladu. Pořád se chechtáte a ani nevíte proč, " říká herečka, která tvrdí, že neumí lhát. Všichni to prý na ní poznají.

"V obličeji mám v tu chvíli takový výraz, že je všem jasné, že lžu, neumím se ani vymlouvat. Častokrát by bylo společenštější, kdybych řekla: Promiňte, ale já v tu dobu nemohu natáčet, protože něco mám. Ale to u mě neexistuje, rovnou řeknu, že v té a té společnosti být nechci. Jakkoliv se to může zdát nezdvořilé, je to očistné pro mě a nakonec i pro druhé," říká.