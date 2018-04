Sváteční masopustní menu plné dobrot

Vepřová pečeně s jablky

Příprava: 15 minut + 75-90 minut pečení

* 800-1000 g vepřové pečeně nebo plece s kůží, bez kosti

* sůl

* větvička čerstvé šalvěje nebo 1/2 lžíce sušené

* šťáva z poloviny citronu

* kousek celé skořice

* 4 velká jablka

* 4 velké cibule

* 4-6 stroužků česneku

* 250 ml světlého piva

* 1 lžíce cukru, nemusí být

1. Troubu předehřejeme na 250 stupňů. Maso vložíme kůží dolů do pekáče. Podlijeme vodou a zprudka zapečeme. Zmírníme teplotu na 180 stupňů, přidáme skořici, šalvěj, nakrájenou cibuli, přepůlené oloupané stroužky česneku, podlijeme trochou piva, přelijeme citronovou šťávou a pečeme pod poklicí, dokud kůžička nezměkne.

2. Potom maso otočíme, kůžičku nařežeme do čtverečků, kolem masa rozložíme na klínky nakrájená jablka a dále pečeme doměkka. Během pečení maso otáčíme, podléváme pivem a přeléváme vypečenou šťávou. Nakonec maso dopečeme bez poklice kůží nahoru dozlatova. Šťávu podle potřeby dochutíme solí, popřípadě trochou cukru.

3. Hotovou pečeni necháme asi 15 minut odpočívat a pak krájíme na jednotlivé porce. Plátky masa podáváme s upečeným jablkem, cibulí a šťávou s rýží nebo pečenými bramborami.

Fazole se zeleninou a klobáskou

Příprava: 10 minut + namočení + 25 minut vaření

* 300 g černých fazolí

* 2 lžíce sádla

* 100 g anglické slaniny

* 1 svazek jarní cibulky

* 1 česnek

* 2 zelené papriky

* 2 rajčata

* špetka chilli

* 1-2 lžíce vinného octa

* 4 nožičky vepřové klobásy

* hrst koriandru

1. Fazole propláchneme ve studené vodě, zalijeme větším množstvím vody a necháme nejlépe přes noc nabobtnat. Vyměníme vodu, fazole uvaříme doměkka a slijeme. Trochu vody z fazolí, asi 400 ml, si necháme na podlití.

2. V kastrolu rozehřejeme olej a postupně na něm opečeme na kolečka nakrájenou klobásku a plátky slaniny. Vyjmeme děrovanou lžící a uchováme stranou. V kastrolu pak osmahneme na větší kusy nakrájenou cibuli, usekaný česnek, na kousky nakrájenou zelenou papriku.

3. Nakonec přidáme k zelenině plátky rajčat. Ještě chvíli opékáme, přidáme uvařené fazole, zalijeme trochou vody z fazolí a ochutíme octem, solí, pepřem a chilli. Dusíme na mírném ohni asi 10 minut a potom přidáme opečenou slaninu a klobásky. Společně krátce povaříme, stáhneme z ohně, vmícháme usekanou nať koriandru a podáváme s chlebem nebo pečivem.





Koláč s mákem a drobenkou

Příprava: 2 hodiny + 20-25 minut pečení

* 80 g másla

* 70 g cukru

* 2 žloutky

* 400 g hladké mouky

* 250 ml mléka

* 1/2 droždí

Na náplň:

* 200 g mletého máku

* 400 ml mléka

* 1 lžíce medu

* 2 lžíce cukru

* kůra z 1/2 citronu

* 3 lžíce perníku

Na posypání:

* 2 lžíce perníku

* 100 g másla

* 80 g cukru

* 150 g hrubé mouky

1. Droždí utřeme v misce se lžící cukru, přilijeme asi 100 ml vlažného mléka a rozmícháme s dvěma lžícemi hladké mouky. Kvásek necháme vykynout. Zatím utřeme máslo, cukr, špetku soli a žloutky do pěny, přidáme mouku, kvásek a zbylé vlažné mléko a zaděláme na vláčné hladké těsto. Přikryjeme utěrkou a necháme kynout.

2. Mezitím smícháme a povaříme na mírném ohni do zhoustnutí všechny suroviny na náplň, můžeme přidat i tlučený hřebíček. Na drobenku zpracujeme kousky másla, cukr a mouku. Těsto propracujeme a na vále vyválíme na plát o něco větší než plech.

3. Těsto přeneseme na plech s pečicím papírem, vytvarujeme okraje a na těsto rovnoměrně rozetřeme makovou náplň. Posypeme ji strouhaným perníkem a drobenkou a necháme v teple ještě chvíli kynout. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních dozlatova asi 20–25 minut.





Masopustní koblihy

Příprava: 1 hodina + 1,5 hodina kynutí + smažení

* 500 g hladké nebo polohrubé mouky

* 40 g droždí

* 5 žloutků

* 50 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 70 g másla

* 1/2 lžičky soli

* 2 lžíce rumu

* šťáva a kůra z 1/2 citronu

* 250 ml mléka

* olej

* 10 lžic zavařeniny

* cukr na posypku

1. Nejdříve si připravíme kvásek z droždí, lžíce cukru, vlažného mléka a 2 lžic mouky a necháme ho na teplém místě vykynout. Změklé máslo se žloutky prošleháme se zbytkem cukru, vanilkovým cukrem a solí do pěny. Přidáme rum, citronovou kůru a šťávu, mléko, kvásek, prosetou mouku a zaděláme na hebké těsto, které necháme vykynout.

2. Těsto rozdělíme na dva díly a vyválíme na dva silnější pláty. Na jeden pak skleničkou naznačíme koblihy - do středu dáme zavařeninu. Plát pak překryjeme druhou polovinou těsta a skleničkou vypichujeme koblihy. Na pomoučeném vále je přikryté necháme znovu vykynout.

3. V širším kastrolu rozpálíme vyšší vrstvu tuku a vkládáme do něj koblihy spodní stranou nahoru, když zezlátnou, otočíme je. Koblihy by měly při smažení volně plavat. Podáváme poprášené cukrem.





Domácí škvarky

Příprava: 10 minut + 3-4 hodiny škvaření

* 1 kg syrového vepřového sádla - nejlépe ze hřbetu

* trocha vody na podlití

* sůl a mletý pepř

1. Omyté a osušené sádlo nakrájíme na kostičky o hraně asi 1-3 cm podle toho, jak chceme mít velké škvarky.

2. Nakrájené sádlo vložíme do kastrolu se silnějším dnem, neměl by být úplně plný, podlijeme trochou vody, aby se zpočátku sádlo lépe rozpouštělo, a zahříváme a škvaříme na sporáku při teplotě do 120 stupňů. Při vyšší teplotě by sádlo dostalo nepříjemný zápach, při teplotě nižší by naopak bylo chuťově neutrální. Během škvaření promícháváme.

3. Sádlo je vyškvařené, když škvarečky vystupují k hladině a sádlo již nepění. Stáhneme z ohně, přecedíme a sádlo nalijeme do sklenic nebo kameninových nádob.

4. Škvarečky osolíme, opepříme a promícháme. Podáváme teplé nebo chladné s čerstvým chlebem.