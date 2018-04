OBRAZEM: Svatby trochu jinak. V rouše Adamově, pod vodou nebo na sněhu

Ještě před pár desítkami let bylo výstřední už to, když neměla nevěsta bílé šaty nebo ženich přišel k obřadu v džínách a tričku. Svatba je prostě pro mnoho lidí jedním z nejtradičnějších rituálů, které není radno měnit. Jenže i rituály jsou tu od toho, aby se čas od času nabouraly, a tak den co den po celém světě mnoho zamilovaných dvojic řeší, jak to udělat, aby zrovna ta jejich svatba byla ta nejpodivnější nebo nejpraštěnější.

Vdavky na hradě, na pláži, u moře nebo v létajícím balonu jsou už pomalu nuda. A tak přišly na řadu perličky jako svatba na zasněženém vrcholu hory nebo pod vodní hladinou, věrnost až za hrob si můžete ale slíbit také třeba v tovární hale, na porodním sále, na severním pólu nebo ve vězení.

Také svatební móda pomalu ale jistě ztrácí své očekávatelné kontury - nevěsty coby dort nebo antické bohyně sice stále ještě převládají, některé ale sáhnou raději po barevnější róbě, jiné se podřídí situaci a vklouznou do neoprenu nebo kožichu. A pak jsou i takové, co se prostě svlečou do naha... nakonec, půjčovné svatebních šatů není zrovna zanedbatelnou položkou na seznamu výdajů.

Velkou roli samozřejmě hrají také záliby novomanželů - když vás to táhne ke koním, k motorkám, k vlakům nebo do vodních hlubin, prostě se nemůžete ubránit tomu, abyste svůj velký den situovali do důvěrně známého prostředí. A jaká bude ta vaše svatba?

Jaké svatbě byste dali přednost? celkem hlasů: 898

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. června 2012. Anketa je uzavřena. Klasické - nevěsta v bílém, ženich v obleku, na radnici nebo v kostele. 392 Skromné - klidně v plážových šatech nebo v džínách, minimum hostů, hlavně že se máme rádi. 258 Romantické - jen my a svědci, třeba někde u moře nebo v přírodě. 216 Výstřední - ideálně ve spojení s adrenalinovým sportem. 32