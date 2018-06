Plánujete svatbu? Řekněte si ano v gypsy stylu, pod vodou nebo při běhu

VIDEO: Konec stereotypních veselek. Inspirujte se netradiční svatbou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V gypsy stylu

Proč se škrtit v načančaných korzetových šatech s deseti spodničkami, když můžete vstoupit do manželského stavu ležérně a se šarmem lesní víly. Inspirujte se třeba konceptem Zaslíbeni lásce (viz video). Nenucený šat, kytice, která vypadá, jako by ji ženich natrhal cestou na obřad, vlasy ledabyle sepnuté a ozdobené ptačím pírkem, prostě pohoda a jazz... Nebo spíš gypsy songy, jejichž tóny ženich zručně vyloudí ze své otlučené kytary, a tancující družičky stejně přirozené jako nevěsta.

Navíc pod obláčkovou oblohou se životní krok slaví mnohem lépe než v sebelepším podniku. Do cateringu se může zapojit celá parta nebo rodina a osvěžující drinky nebo domácí limonády z karavanu přetvořeného na pojízdný bar chutnají stejně nejlépe.