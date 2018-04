Svatba? Akt z jiné doby, říká Jan Kraus

"Sama o sobě ztrácí na významu z toho hlediska, z něhož významná byla, tedy z hlediska právního institutu. Bohužel zákony ji pořád privilegují a já myslím, že už by to tak být nemělo. Je to trochu akt z jiné doby, dnes dvojnásobně, protože lidé si dělají předmanželské smlouvy, které potvrzují, že svatba jsou jen závoj, kytky a chlastačka. To mi na tom celém přijde absurdní," říká známý moderátor.

vizitka Jan Kraus moderátor, herec, publicista, dramatik a režisér se narodil 15. srpna 1953. * Už jako dítě začal hrát. Objevil se asi v 60 filmech. * Hrál například v Divadle na Vinohradech, Národním divadle, Hudebním divadle v Nuslích, s Jiřím Ornestem založili Náhradní divadlo. Napsal hry Zelený pták a Nahniličko, v té zároveň hraje v divadle Kalich. * Od devadesátých let se věnuje hlavně moderování. Připravoval například pořad Dvaadvacítka, Sauna, Občan Kraus, Ze života zvířat. V České televizi měl vlastní show Uvolněte se, prosím, nyní na Primě vysílá Show Jana Krause. Žije s herečkou Ivanou Chýlkovou. Má čtyři syny Marka, Davida, Adama a Jáchyma.

Pro Jana Krause by svatba byla přijatelná jen bez předmanželské smlouvy a bez velké oslavy, pouze v okruhu blízkých. Potíž je, že v malém Česku se nic neutají a tak hrozí, že případná veselka bude dopředu prozrazena.

"Nevím, pro mě je to problém i proto, že takovou svatbou "nakrmíte" bulvár a oni vám pak zničí kus života," uvedl na otázku, jestli se ještě někdy ožení.

Jan Kraus už ženatý jednou byl. S herečkou Janou Krausovou má dva dospělé syny. Jeho první láska prý byla holčička narozená ve stejné porodnici. "Maminka říkala, že jsem mlátil svoji sousedku, která vedle mě ležela. Myslím, že to byl můj první vztah," vzpomíná.

Následovaly další. "Vždycky jsem byl nadaný na to se zamilovávat. Speciálně nešťastné lásky byl můj obor. Já dokázal milovat tak tajně, že to ty dotyčné ani nevěděly."

Ale v tom trápení bylo podle Jana Krause něco velkolepého. "Vždyť umění také vzniká jen z trýznění, neumím si představit, že by Dostojevskij psal někde v luxusním hotelu, obklopený jídlem a holkama."

"Já ty své lásky taky vždycky bral tak, že z toho něco vznikne, což se bohužel nepotvrdilo, zůstalo jen trýznění," vzpomíná Jan Kraus, který se při dobývání žen často uchýlil ke lžím.

"Nikdy jsem neříkal pravdu, pořád jsem lhal. Bral jsem to tak, že ji musím získat třeba i podvodem, aby po čase sama zjistila, že jsem báječný," připouští.

Charismatický moderátor se často stává terčem zájmu žen. Jaký typ jej balí? "Takové, před kterými celý život prchám. Ty, co nechci, ty mě balí pořád, těch jsou stáda," říká.

Čtěte v pondělním

magazínu ONA DNES Rozhovor s moderátorem Janem Krausem a další fotografie najdete v pondělním magazínu Ona DNES.