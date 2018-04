Starší sourozenci bývají chytřejší, naznačila německá studie

Psychologové z Lipské univerzity použili data ze tří velkých národních panelů ze Spojených států, Velké Británie a Německa, kterých se dohromady zúčastnilo více než 20 tisíc lidí.

Podle jejich výsledků mají nejstarší sourozenci nejvyšší výsledky v inteligenčních testech a také se o sobě domnívají, že jsou inteligentnější. Rozdíl je v průměru 1,5 IQ bodu, o který klesá skóre každého mladšího sourozence.

Příčina v pozornosti i učení

Domnívají se, že jde o důsledek toho, že s přibývajícími dětmi se v rodině nutně mění způsob výchovy a rodiče již nemohou všem věnovat tolik času. „Zatímco prvorození mají plnou pozornost svých rodičů alespoň na několik měsíců nebo let, mladší sourozenci se o ni musí od počátku dělit,“ vysvětlila spoluautorka studie Julie Rohrerová.

Dřívější výzkumy také již potvrdily, že se mladší sourozenci učí od těch starších. Okolo tohoto poznatku se pak odvíjí i druhá teorie psychologů o příčinách rozdílů v IQ u sourozenců.

„Prvorozené dítě může učit ty mladší a vysvětlovat jim. A učení má vysoké kognitivní nároky. Dítě si musí zrekapitulovat, co již samo ví, strukturovat to a vymyslet, jak to zprostředkovat mladším sourozencům. To by mohlo stimulovat jejich inteligenci,“ uvedla psycholožka pro britský Telegraph.



Další charakteristiky pořadí neovlivňuje

Vědci zkoumali kromě inteligence také další charakteristiky, které lidé občas spojují s pořadím narození. Ovšem emocionální stabilita, jestli jsou introverti nebo extroverti, komunikační schopnosti ani fantazie se nezdály nijak významně podobné u sourozenců narozených ve stejném pořadí.

Některé dřívější známé teorie tvrdí, že prvorození bývají zodpovědní a cílevědomí, prostřední děti mají tendence k rebelství a milují společnost, zatímco benjamínci jsou zaměřeni zejména sami na sebe a zábavu.