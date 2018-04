Stud, adrenalin, déšť i obdiv. Nahá prsa v Praze pochodovala za mír

Původní trasa vedla od Národního divadla do Riegrových sadů, jenže ji přerušil déšť, který mladé dívky a muže zastihl na Staroměstském náměstí. V obavě o motivy na svých tělech se schovali a dopravili se na Vinohrady městskou hromadnou dopravou a auty. Pochod organizovali lidé kolem Humanistického hnutí.

"Prsa za mír je propagační akce, která chce zviditelnit Světový pochod za mír a nenásilí. Jedná se o celosvětovou akci, která bude zahájena na Novém Zélandu 2. října 2009 a ukončena 2. ledna v Argentině. V České republice proběhne pochod 2. a 3. listopadu a bude to vyvrcholení všech akcí, které celý rok připravujeme," přiblížila třiadvacetiletá organizátorka Jana Jedličková důvod, proč odložila tričko.

Netradiční způsob propagace míru si organizátoři vypůjčili z Paraguaye. "Dívky tam dělaly tuto akci před půl rokem a měly s ní velký úspěch. Počasí nám ale bohužel tolik nepřeje jako jim," posteskla si jedna z pomalovaných dívek.

Světový pochod za mír a nenásilí chce přesvědčit politiky a mezinárodní organizace o nutnosti světa bez válek. Mezi hlavní cíle pochodu patří globální jaderné odzbrojení, okamžité stažení vojsk z okupovaných území, postupné a proporční snížení počtu konvenčních zbraní, podepsání mezinárodních smluv o neútočení a toho, aby se státy zřekly války jako platného způsobu řešení vzájemných konfliktů.





Akce zdůrazňuje zejména fakt, že pouhý zlomek peněz vydaných na zbrojení by mohl vyřešit problém jako hlad po celém světě. Podporuje ji mnoho významných osobností z celého světa, od nositelů Nobelových cen jako dalajlama a Desmond Tutu po umělce jako Yoko Ono, Bryan Adams a Viggo P. Mortensen. U nás se za mír postavila Jana Švandová, Radka Kocurová, Jan Budař nebo komediální duo Šteindler a Vávra.

"Doufáme, že se nám ze Světového pochodu podaří uspořádat multikulturní festival s alegorickými vozy, na který přijdou tisíce lidí. Snažíme se oslovovat co největší počet lidí z nejrůznějších skupin. Dneska jsme přišli na Vinohrady do pivní zahrádky, kam chodí mladí lidé, co se rádi baví," doplnila Jedličková.

V pivní zahrádce v Riegrových sadech bývá v neděli odpoledne několik stovek lidí, které pacifisté plánovali zapojit do hlasování o nejhezčí motiv na těle. Jejich záměrům ale uškodilo počasí - slunce moc nesvítilo, místy mrholilo a na zahrádce bylo tentokrát jen několik desítek lidí.

"Oslovila mě hlavně velká myšlenka nenásilí a rád bych o ní informoval ostatní. Lidé by si měli uvědomit, že je na celém světě spousta lidí, která se angažuje za světový mír, a připojit se," vysvětlil devatenáctiletý Václav Radost, proč se pochodu rozhodl zúčastnit.

A jak se účastnice pochodu vyrovnávaly s pocitem studu? Organizátorka Jana Jedličková si prý nahá ani nepřipadala: "Bodypainting je podle mě krásný, jde o umění. Jsem zakrytá barvou, je to, jako bych měla plavky."

Jiné dívky nesouhlasí a přiznávají ostych. Pro devatenáctiletou Kateřinu Fiedlerovou byla Prsa za mír tak trochu adrenalin. "Strašně jsem se na začátku styděla. Nejhorší bylo se svléknout poprvé, pak už jsem si zvykla a bylo to v pohodě. Nepříjemné samozřejmě bylo, když na nás při pochodu Prahou někteří lidé pokřikovali nehezké výrazy, ale naštěstí jich nebylo moc."

Mohla si však užít i příjemné pocity, když lidé po účastnících pochodu zvědavě i obdivně pokukovali a někteří je i žádali o společnou fotografii. Celou akci okolo osmé večer završilo hlasování o nejhezčí motiv na těle a následný koncert Davida Krause.