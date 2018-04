Stromečky letos na sobě nosí zlato a lesk

DO HLÍNY S NÍM

Chcete mít na Vánoce živý stromek a po svátcích ho vysadit do přírody? Vyberte si v zahradnictví druh, který se vám líbí, a na dva dny ho umístěte do chladné místnosti. Přechod do vytopeného obýváku by byl šokem. Jednou denně zvlhčete jehličí rozprašovačem a stromek zalijte. Do deseti dnů ho zase odneste do chladné místnosti a co nejdříve zasaďte.