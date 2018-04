Střídavá péče nedá dětem domov, říká herečka Michaela Maurerová

Jak často jsou vaše děti u táty?

Čtyři dny jednou za čtrnáct dní.

Myslela jsem si, že máte střídavou péči.

Proti ní právě bojuju. Ale nechci se stavět proti instituci střídavé péče jako takové – i když mám odkoukané ze svého okolí, že když se děti stěhují po týdnu do dvou odlišných prostředí, do dvou naprosto odlišných přístupů výchovy, není to dobře. Děti mají mít jedno hlavní doma. Při střídavé péči jim ani jedno místo neposkytne zázemí, bezpečí. V zemích, kde k ní přistupují desítky let, už se zjistilo, že má vliv na psychickou labilitu dětí. Vytvářejí si pak vlastní domov odděleně od obou rodičů – na internátech a podobně. Samozřejmě nechci odpírat druhému rodiči právo vídat se se svými dětmi. Jen si prostě myslím, že děti by měly být někde doma.

Čtěte v magazínu Rodina DNES Celý rozhovor s Michaelou Maurerovou si můžete přečíst v pátek 16. 12. v magazínu MF DNES Rodina DNES. Najdete tam i velké téma o tom, které cvičení se hodí právě pro vás a rady, jak před Vánocemi udržet finance na uzdě.

Jak byste to ideálně řešila?

Ideální by bylo, kdyby se lidi nerozváděli a nerozcházeli. Kdyby jejich kroky byly uvážené. Kdyby šli do založení rodiny s tím, že když přijde průšvih a bude řešitelný, zapracují na něm.

Ale my nežijeme v ideálním světě.

To nežijeme. Když už se rodina rozpadne, mělo by to být co nejmíň bolestivé pro všechny strany, hlavně pro nejmladší zúčastněné. Rodiče by měli mít rozum, minimálně proto, aby děti byly v pohodě. U každého to ale probíhá jinak – žádný modelový případ nejde aplikovat na všechny rozpadající se rodiny. Lidi nejsou tabulky, každý z nás reaguje jinak. Kdybych teď začala křičet, jinak budete reagovat vy, jinak Madla, jinak Pepa, jinak vizážistka a jinak fotograf. Každý máme jiný emoční práh, jinak vnímáme různé situace.

Čili u někoho střídavá péče může fungovat velmi dobře.

Znám ze svého okolí zářný příklad, kde funguje bezvadně. Herec Karel Zima dokonce pečuje i o dítě, které má jeho bývalá žena Magda s novým partnerem. Paráda. Ale to je jeden z milionu. Pak znám taky případy, kde se rodiče nerozvedli, ale děti to snášejí daleko hůř, než kdyby spolu rodiče nebyli. Pak znám rodiny, kde se děti ze střídavé péče počurávají, koktají, mají deprese a špatně se učí.

Jak to probíhá u vás?

To nechci rozebírat, je to soukromá věc, do které nechci nechávat nahlížet. Zkrátka usiluju o to, aby děti byly spokojené a šťastné, aby žily mezi svými kamarády, aby dělaly, co je baví, aby se naučily základní pravidla, aby se smály a nebály říct svůj názor. Jsem hodně dotyková máma, která se ráda mazlí a chce, aby se děti cítily příjemně. Zároveň ale myslím na mantinely, rozhodně jim nechci dovolit všechno.

Herečka Michaela Maurerová je nadšenou sportovkyní. Díky fyzické námaze se jí daří oddechnout si i psychicky: