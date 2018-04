Stříbrná nevěsta: Nemám školu, práci ani milionáře. Ale nelituju

Onlie rozhovor s Libuškou najdete ZDE

Opravdu jste se chtěla vdát za milionáře?

Ne. Těšila jsem se hlavně, že zažiju něco nového, že se zviditelním, třeba přijde zajímavá šance. Zároveň jsem byla asi tři měsíce po rozchodu s přítelem, a tak přicházela v úvahu i varianta, že třeba vyjde i vztah. Anebo taky ne. Kdyby si nakonec Michal vybral mě, kdo ví, jak by to dopadlo. Myslím ale, že bychom se stejně nevzali.

Studujete marketing. K tomu se potřebujete zviditelnit?

Baví mě komunikovat s lidmi, reklama, marketing. Moc ráda bych se jednou věnovala třeba moderování. Doma, v Novém Jičíně, si takhle občas přivydělávám na plesech a strašně mě to baví.

Je vám líto, že si vás Michal nakonec nevybral?

S Michalem nám bylo hodně dobře, ale chyběla mezi námi jiskra. A ta by ve vztahu být měla, takže to dopadlo tak, jak mělo.

Ale zdálo se, že od vás přece jen jiskra přeskočila...

Michala a všechno kolem jsem si náramně užívala. Je pravda, že jsem ho začala mít i ráda, ale nezamilovala jsem se. Víc jsem citům nepovolila, protože jsem věděla, že je tam ještě třetí - Barbara.

Plakala jste?

Na poslední schůzku už jsem šla s tím, že prstýnek nedostanu. Na poslední večeři jsem totiž pochopila, že Michal je nakloněn Barbaře. Zastával se jí a já cítila, že je konec. Lhala bych, kdybych tvrdila, že mi to nebylo líto a že jsem nebrečela. Napětí povolilo a na řadu přišly emoce. V tu chvíli jsem si moc přála jet domů a obejmout mámu. Jenomže pořad se předtáčel a já věděla, že dřív než za tři týdny to nebude.

Na výletě do Říma jste si v hotelu vybrala noc s Michalem. Odehrávalo se to, co si měli diváci domyslet?

Šla jsem tam s tím, že k ničemu intimnímu nedojde. Nechtěla jsem, aby se mezi námi něco pokazilo, a Michal to tak vzal. Celý ten den jsme si hezky povídali, a tak jsem si řekla, že by byla škoda s ním nebýt ještě dýl, když je nám spolu dobře.

Napadlo vás, že jste v tu chvíli třeba prohrála, protože soupeřky zašly dál?

V tom to nebylo. Michalovi ve vztahu chyběly jiné věci. I kdyby došlo na sex, nic bych nezachránila. Nelituji toho a nevrátila bych to.

Čím vám Michal nejvíc imponoval?

Dokázali jsme se bavit o všem. Smáli jsme se, povídali si o vážných věcech. Padli jsme si do noty.

Jste ještě v kontaktu?

Já na něho kontakt nemám. On, si myslím, by si ho na mě sehnat mohl. Naznačil mi, že bychom mohli být kamarádi, ale já se o to nějak snažit nebudu. Pokud on bude chtít, tak se s ním ráda potkám.

Jsou podle vás partnerovy peníze důležité?

I přesto, že jsme bojovaly o bohatého muže, nemyslím si, že peníze hrají ve vztazích hlavní roli, ale záleží také na povaze dívky. Na tohle téma jsme si povídaly s Michalovou maminkou. Řekla jsem jí, že lásku a peníze dávat dohromady nechci. Obojí je potřeba, ale člověk nemusí být nutně bohatý, aby mohl být šťastný.

O mladých a hezkých holkách se říká, že jdou hlavně po penězích.

I chudý student se může vypracovat, pokud má nějaké sny, za které si ho holka může vážit. Spolu je pak mohou budovat. Já se potřebuji s partnerem v první řadě cítit dobře, mít si s ním co říct a cítit se v bezpečí.

Pocit bezpečí ale souvisí s penězi a zázemím...

Kdyby si mě nějaký milionář vybral a já ho nemilovala, připadala bych si jako mrcha. A to nejsem já.

Na začátku jste se ale ucházela o člověka, o němž jste věděla právě jen to, že má peníze. Nic víc.

Naštěstí jsme si padli hned od začátku do oka. Vzájemné sympatie se postupně prohlubovaly a s nimi i naděje na případný vztah.

Jak se na vás teď dívají muži? Jako na tu, která stojí jen o pracháče?

Ještě jsem stále v izolaci, ale je mi jasné, že někteří se tak na mě dívat budou. Ale kdo mě zná, ví, že jsem do toho šla, protože jsem chtěla zkusit reality show. Nečekala jsem, že se dostanu až do finále.

Co byste řekla nápadníkovi, který si posteskne, že teď už pro vás bez peněz nebude dost dobrý?

Že by mě měl nejdřív opravdu poznat. Soudný člověk pochopí, že nejsem ta, co uhání chlapa kvůli penězům.

Bylo mezi vámi hodně takových, které zajímaly především Michalovy peníze?

Spíš menšina, ale o tom jsem se s holkama nebavily a hlavně - žádná by to neřekla do očí.

Dovedete si představit život s bohatým podnikatelem, který zpravidla nemá moc času na vlastní rodinu?

Rozhodně bych vedle něj chtěla pracovat, alespoň na půl úvazku. Asi si takový život moc představit nedokážu. Ale zkusila bych to a vidělo by se.

Ráno by odjel do práce, vy byste měla neomezeně peněz. Co byste dělala?

Nejsem zvyklá na peníze a nedovedu si představit, že bych chodila se zlatou kartou a nakupovala všechno, co bych chtěla, ale i na to si člověk zvykne.

Za co by vás bavilo utrácet?

Zatím mě nejvíc baví hadříky. Doteď jsem studovala, bydlela u rodičů, vydělávala si po brigádách na oblečení a byla jsem spokojená. S rodinou bych samozřejmě chtěla zabezpečit děti, vést je ke sportům a hodně cestovat.

Jste z chudé, nebo bohaté rodiny?

Nemáme dům, máme normální byt v paneláku. Máma učí ve výchovném ústavu a táta dělá ve firmě, která vyrábí světla do aut. Jsme úplně normální rodina, ani chudí, ani bohatí.

Podporovali vás rodiče v soutěži?

Oba projevili svůj ochranitelský instinkt. Táta s účastí moc nesouhlasil. Vadilo mu, že jsem jedna z mnoha, z nichž si má někdo vybírat. Máma věděla, že něco takového zkusit chci, a jen čekala, kdy to přijde. Jo, běž do toho, říkala mi, ale připrav se na to, že se změní lidé kolem tebe. Myslela dál než já.

Příští týden se vrátíte domů...

Dvanáctého mě čeká oslava třiadvacátých narozenin. Pak si chvíli odpočinu a začnu hledat práci, protože jsem bohužel kvůli natáčení přerušila studium.

Co vám soutěž vzala a co dala?

Vzala mi na čtyři měsíce svobodu. Ale naopak mi došlo, že si musím dávat velký pozor na lidi a jejich schopnost manipulace. Bylo tam pár takových holek, většinou ty starší. A hlavně jsem si uvědomila, že dost vydržím. Ani jednou jsem za celou dobu neřekla, že to vzdám a pojedu domů. O téhle své síle jsem předtím vůbec nevěděla.