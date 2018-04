Stínová premiérka miluje Nerudu, Máchu a lorda Badena - Powella

"Vzpomínám si, že v době, kdy jsem hrávala košíkovou, byl mým idolem vynikající basketbalista Standa Kropilák. Byl to jeden z našich nejlepších košíkářů a strašně jsem ho obdivovala. Platonickým způsobem jsem byla velmi zamilovaná," prozradila Jana Volfová.

Slovo romantika a láska má pro poslankyni a vášnivou čtenářku několik podob. "Romanika pro mě, jako čestinářku, znamená především romanickou literaturu. Například Nerudu, Karla Hynka Máchu, lorda Baden - Powella a podobně. V osobním životě byla pro mě láska velmi důležitým citem a dlouho mě provázela," prohlásila Volfová.

V současné době je Volfová rozvedená a svatého Valentýna neoslavuje. Dalším důvodem je prý skutečnost, že americké svátky nemá ráda. "Nemyslím si, že oslavuje-li Amerika Valentýna, tak ho musím slavit i já. Také neslavím Den nezávislosti, ale výročí vzniku republiky," usmála se poslankyně.

Stínová premiérka drží palce dnešní mladé generaci a vůbec si o ní nemyslí, že by strádala nedostatkem lásky. Domnívá se, že mladí lidé možná nedávají lásku tak výrazně najevo tak jako kdysi naše babičky, ale vnitřně ji vnímají stejně. "Vidím to na svých dvou dětech. Syn pravidelně jezdí za přítelkyní do Humpolce a shání ji kytku a plyšové zvíře na Valentýna.

Dcera žije se svým přítelem a už teď se připravuje jak společnou příjemnou večeří společně Valentýna oslaví. Myslím, že mladým lidem láska nechybí, " ukončila Volfová.