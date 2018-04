Jak pokořit stereotyp ve vztahu? Nenuďte se sami, najděte si přátele

Romantická telepatie?

Podívá se na mě a ví, na co myslím. Dokončuje moje věty, aniž bych mu dala znamení. Vždycky pozná, na co mám chuť, a po probuzení vykládá, o čem se mi zdálo. Je to ironie – na počátku vztahu jsou takové momenty romantické, zázračné a snad i osudové.

S postupem času je romantika odplavena stereotypem úterního kina, čtvrtečního sexu a nedělní návštěvy u rodičů. Fakt, že si navzájem čtete myšlenky, pak není známkou zamilované telepatie, ale toho, že tchyně v neděli vždy vaří kuře s bramborem.

Nenuďte se sami

Výzkum, který byl uskutečněn na Wayne State University a zveřejněn v magazínu Phys.org, přišel na to, jak rozčeřit (někdy až staleté) vody v našich vztazích. Navzdory tomu, že celý experiment byl proveden za odborného vedení několika vědeckých týmů, je odhalené řešení velmi jednoduché: nudu ve vašem vztahu zažene další nudící se pár.

Přátelství v párech

Studie sledovala třicet dvojic, které byly seznámeny s dalšími třiceti páry. Po asi měsíčním pozorování vědci odhalili, že zkoumaní jednotlivci se ve svém vztahu začali cítit lépe a projevovat větší náklonnost ke svému partnerovi.

"Zjistili jsme, že tato nová přátelství mezi jednotlivými páry zažehla jakousi jiskru v jejich vlastních vztazích – a partneři měli k sobě najednou mnohem blíže," komentuje výsledky svého výzkumu profesor Richard B. Slatcher ze zmíněné univerzity.

Novinky namísto stereotypu

Proč si svůj milostný život komplikovat ještě dalším milostným životem? Nemáme my sami už problémů dost? Nač si plést hlavu cizími emocionálními výlevy? Jak odhalila studie, investice do nového přátelství "v párech" se nakonec vyplatí.

Podle profesora Slatchera je to šance, jak se dozvědět nejen o životě ostatních, ale především o sobě navzájem. Je tak dost možné, že uslyšíte partnerovy historky z puberty, dozvíte se, že tajně sbírá známky nebo že má úžasný přehled v zeměpise.

Zrcadlo, zrcadlo…

Dalším přínosem společného přátelství je možnost srovnání. Scházet se s dalším párem vám umožní nově nahlížet na vlastní vztah a také se více sjednotit. Toto přátelství pak bude sloužit jako zrcadlo, které vám napoví, co děláte stejně, co oni dělají jinak nebo co naštěstí vůbec neděláte. I když by to tedy byla jen krátkodobá "známost", vašemu vztahu to více než prospěje.

"Na Mirku a Martina jsme s přítelem narazili na dovolené," vypráví svůj příběh třicetiletá Helena, majitelka kosmetického studia. "Oba dva se rádi potápěli, každý večer šli na romantickou večeři a působili velmi zamilovaně. Trochu jsem jim záviděla, protože v té době náš vztah nebyl zrovna dokonalý. Připadalo mi, že jsme příliš odlišní na to, abychom spolu dokázali žít."

"Jednoho dne jsme si Mirkou a Martinem vyjeli na výlet. Oba měli na hlavě slaměný klobouk a šátek kolem krku. Na prsou se jim třpytilo hrdě vyšité M a cokoli jeden z nich řekl, druhý podpořil," vzpomíná. Díky jejich plurálu typu: "Milujeme potápění, "Zbavili jsme se rýmy" či "Míváme problémy po řeckém jídle" si brzy uvědomila, jak je skvělé se občas na něčem neshodnout.