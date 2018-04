Špunt mezi zuby? Dokonalá vyučovací pomůcka, říká Noemi Zárubová

Noemi Zárubová-Pfeffermannová Narodila se před 60 lety v Praze. V roce 1968 odjela na rok do Londýna dělat au-pair.

Po návratu vystudovala loutkařinu na Divadelní fakultě AMU. Učila v základních uměleckých školách, psala knihy pro děti, občas dostala menší role ve filmu.

Po roce 1989 spoluzakládala konzervatoř Duncan Centre, pak přešla na HAMU, kde působila nejdříve jako proděkanka pro zahraniční styky, nyní je proděkankou pro studijní záležitosti.

Je vdaná, má dvě děti a dvě vnoučata

Naučí vás, co děláte špatně, i jak chyby napravit, aby vás okolí přijímalo lépe. Vyučuje na pražské HAMU. Kromě budoucích herců jsou jejími klienty politici, novináři, byznysmeni, lékaři, ale učila i vězeňské dozorce.

"Se špuntem mezi zuby už u mě seděla pěkná galerka známých lidí," říká. Své klienty nechce jmenovat, jednoho přesto zmínila. V rámci předvolební kampaně se nabídla s pomocí s Karlu Schwarzenbergovi. Odmítl s tím, že všechno zvládne sám. "Tak jsem mu dala aspoň jednu radu - ať nekouká pořád dolů, protože to vypadá, že spí," vzpomíná, načež jí odpověděl: "No jo, jenže já opravdu většinou spím."

Své povolání Noemi Zárubová přirovnává k práci trenéra, který ale není neomylný. "To, že vyučuju neverbální komunikaci, ještě neznamená, že všechno dělám dobře. Je to jako s trenérem ve fotbalu. Když někdo trénuje, taky to neznamená, že umí dobře chytat v bráně, že skvěle běhá po trávníku. A já jsem taky takový trenér. Kdybych se ocitnula někde na pódiu, tak to ještě nezaručuje, že bych byla dokonalá. Na druhou stranu mám hodně nakoukáno, mám na neverbální komunikaci oko, což je určité plus," uvažuje.

I když má Noemi Zárubová důchodový věk, svůj život si bez práce zatím představit nedovede. Mluví o ní i doma se svým manželem, s nímž letos slaví čtyřicáté výročí od svatby. Ta byla zvláštní v tom, že se před lety odehrála jen v rámci jedné rodiny. Ne proto, že by jedna část příbuzenstva odmítla na svatbu dorazit, ale proto, že si Noemi Zárubová vzala svého strýce. "Můj muž je můj strýc. Mám doma fotku, kde je mně ani ne rok a jemu pět let," směje se kantorka. Přesněji řečeno, její manžel je bratranec její maminky. "Moje babička a jeho tatínek byli sourozenci a tím, že babička byla z osmi dětí uprostřed a jeho tatínek z osmi dětí poslední a můj muž je z pěti dětí taky poslední, tak nastal generační posun, že nás od sebe dělí jen pět let," vysvětluje.