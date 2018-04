Ve dvou se to lépe táhne, říká pár, který se motivuje ke cvičení

„Když jsme se před lety rozhodli, že začneme cvičit a dodržovat zdravý životní styl, slíbili jsme si, že budeme o našem stravování a cvičení říkat lidem jen pravdu. Pokud má podle nás někdo cvičit a mít nás za vzor, je třeba mluvit otevřeně. Nelíbilo se nám, že lidé v mnoha případech zoufalým lidem radili, jak mají rychle zhubnout. Někdy to podle nás bývá na úkor jejich zdraví,“ vysvětluje manželský pár.

Základem jejich úspěchu je prý to, že se snaží jíst všechno, na co mají chuť a nic si neodepírají.

„Díky tomu to funguje. Nestrádáme. Jíme to samozřejmě v přiměřeném množství a vykompenzujeme to cvičením. Teď bychom ale chtěli z jídelníčku odstranit veškeré cukry kromě těch přírodních,“ popisují.

V poslední době totiž ručička na váze zase ukazuje o pár kilo navíc, protože je Sharny po porodu posledního dítěte a Julius ve cvičení hodně polevil.

Chtějí si ale dokázat, že opět zvládnou zhubnout bez problémů a za cíl si dali shodit dohromady 23 kilogramů.

Jak zhubnout po porodu? I po porodu můžete mít krásnou postavu. Jak být v kondici, se dozvíte na eMimino.cz.

„Mám v plánu dostat se na 55 kilogramů. Teď vážím 69 a s váhou nejsem spokojená. Po prvním porodu se mi podařilo za pouhých osm týdnů shodit 24 kilo. Teď mám v plánu míň, takže to určitě půjde,“ myslí si Sharny, které ve shazování kil určitě pomůže i to, že kojí. Kvůli tomu také bude muset mít speciální jídelníček, který obsahuje dostatek živin, aby o mléko nepřišla.

„Vždycky, když jsem byla těhotná, jsem dost přibrala. Pak jsem se koukala do zrcadla a říkala jsem si: Kde je ta stará dobrá Sharny? Asi ji někdo snědl,“ směje se žena, která během necelých osmi let neustále buď kojila, nebo byla těhotná a pro její tělo to byla ohromná zátěž. „Teď už chci být jen ve formě, být fit a být dobrou mámou pro naše děti,“ doplnila.

Vždy když přišlo na svět další dítě a starali se o malé miminko, zlenivěli. Nikdy se na cvičení ale nevykašlali úplně a vzájemně se podporovali. Drží se hesla, že ve dvou se to lépe táhne. „Běhat okolo dětí je náročné. Jsme unavenější, ale umíme se motivovat a podporovat. To je důležité. Když jsou na něco dva, vždycky je to jednodušší,“ dodali.

Jak cvičit v páru vám může napovědět i seriál iDNES.cz Tělo na tělo: