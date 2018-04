Splácím dluhy, dokud mi to ještě zpívá, říká Hana Hegerová

Herečka a zpěvačka, která si hned na začátku kariéry změnila jméno z Carmen na Hanu, protože na sebe nechtěla strhávat pozornost ještě předtím, než něco předvede na jevišti, miluje koncerty, kde má živé publikum. "Pokud mě chtějí vidět, tak ať za mnou přijdou hezky do divadla," odpovídá na konstatování, že v televizi by ji vidělo víc lidí.

vizitka * Narodila se 20. října 1931 v Bratislavě jako Carmen Farkašová. * Po absolutoriu na konzervatoři hrála od roku 1953 v Žilině. Změnila si jméno na Hana Čelková, o rok později získala titulní roli ve filmu Frona. * Byla členkou Divadla Rokoko, pak přešla do Semaforu. * Její popularita přesáhla i do zahraničí, v roce 1967 hostovala v pařížské Olympii a na světové výstavě v Montrealu.

Už nejsem sama

"Dělám to, co chci já, čas si rozhodím, jak potřebuji. A navíc, teď už nejsem sama. Celý život jsem toužila mít pejska, tak jsem si ho teď pořídila," komentuje svérázná dáma svůj život.

S nadhledem mluví i o své osobní zkušenosti z vězení, kam se dostala poté, co jí na účet poslali peníze, které jí nepatřily, a následně ji obvinili ze zpronevěry: "To samozřejmě žádná lahoda nebyla. Zároveň však neuvěřitelná zkušenost. Od té doby tvrdím, že když je člověk zdráv a má kliku na dveřích, nemá právo říkat, že je nešťastný."

Muže musím obdivovat

Na nové desce zpívá Hegerová duet s Jarkem Nohavicou. "Je to zpěvák, kterého nade všechno obdivuji a mám ho hrozně ráda. Známe se léta letoucí, z dob, kdy ještě nebýval tak populární. A už tehdy jsem ho obdivovala. Když teď byla možnost, poprosila jsem ho, aby mi na desce hostoval. On to přijal, a myslím, že rád," říká.

A co vlastně charismatické Haně Hegerové imponuje na mužích? "Jak jsem naznačila, musím ho obdivovat. A co do zevnějšku, musí být alespoň o sedm centimetrů vyšší než já. A to je vlastně všechno."

Co ji naopak odradí? "Když je muž nevkusný. Nebo nerad jí. Jednou se mi v zahraničí dvořil dirigent klasické muziky, a jen tak mezi řečí pronesl, že je mu úplně jedno, co jí. V tu chvíli bylo z mé strany po zájmu. Stolování a jídlo je pro mě totiž strašně důležité. Já papám hrozně ráda, to je moje velká láska."

Čtěte v pondělním

magazínu ONA DNES Čím si Hana Hegerová dělá radost? Jaké jídlo vaří nejraději? Co dělá, když zapomene text? A jak se chystá oslavit své kulaté narozeniny?