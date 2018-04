Spíte s dítětem v jedné posteli? Riskujete jeho život

Pokud se přesto rodiče rozhodnou spát se svými dětmi, odborníci doporučují dodržování základních pravidel:



* S dětmi by rozhodně neměly spát ostatní děti, speciálně batolata, která si nemusí uvědomovat přítomnost kojence



* Rodiče kuřáci by se měli vyhnout společnému spaní s dětmi



* Rodiče nesmí být pod vlivem alkoholu, drog či léků, které by mohly snížit jejich vědomí o přítomnosti dítěte



* Spát by se mělo v klidné místnosti na vhodném lůžku a v lůžkovinách vhodných pro kojence a batolata