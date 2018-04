Spirituálně založené ženy si dopřávají lepší sex

Vůně vanilky zaplavila celou ložnici… Nebo je to spíš eukalyptus, citron či snad dubové dřevo? Možná jsem to s těmi vonnými tyčinkami přeci jen přehnala. Pro kouřovou clonu totiž nedohlédnu ani na postel, kde (jak doufám) na mě čeká ON.

Ve světle svíček se natáhnu pro meditační CD, abych naladila tu správnou atmosféru. Indiánské lapače snů však hbitě plní svou roli a už se v nich plácám jako právě chycený pstruh. Nebo spíš sumec. Se zbylou nadějí přicházím rozcuchaná za svým nažhaveným milencem, který však kouzlu jogínské melodie podlehl dokonale. Jeho chrápání je toho důkazem.

Hledání smyslu života

Nevěříte příručkám o meditaci, józe či tantrickém sexu? Nerozumíte východní filozofii a některé polohy z Kámasútry vám spíše připomínají náročné cirkusové kousky? Nebojte se, ta pravá spiritualita se nemusí odehrávat jen na polštářích v čajovně. Jak totiž odhalila nová studie, odpovědi o smyslu života lze nalézt i v sexu.

Vesmír a sex

Tým vědců z University of Kentucky přichází se zajímavým zjištěním. Ženy, které jsou duchovně naladěny, se těší větší sexuální aktivitě. Mezi základní parametry jejich duchovního cítění však vonné tyčinky rozhodně nezařazujme. Spiritualita totiž spočívá ve zdánlivě jednoduché perspektivě. Stačí si uvědomit sebe samu jako součást lidské existence.

"Především mladé ženy touží po skutečném spojení s ostatními lidmi. I když jsou si vědomy své jedinečnosti, zároveň cítí silné emocionální pouto s lidstvem jako takovým," říká členka výzkumného týmu, doktorka Jessica Burrisová. "Dochází pak k tomu, že ženy využívají sex jako nástroj k propojení své osoby s celým vesmírem."

Emocionální extáze

Spiritualita vede také ženy k silnějšímu sexuálnímu prožitku. Namísto "obyčejného" sexu tak během milování mohou prožít emocionální extázi. Správným cvičením a praktikováním některých meditačních technik lze také údajně dospět k intenzivnějšímu orgasmu.

Před tím, než zkřížíme nohy do tureckého sedu a postavíme se na hlavu (aby nám dokonale zrudl obličej a krční páteř zapraskala jako popcorn v mikrovlnce), je však třeba odhalit ještě další zákoutí spirituality.

Spirituální rizika

Podle výzkumu se totiž ženy s "odlišným" chápáním sexu vystavují velkému riziku. Opojeny touhou po duševním spojení střídají hodně partnerů a často se oddávají nechráněnému styku. Kondom je podle nich překážkou k dosažení absolutního spojení, nechtěným prvkem v harmonii duše a těla. S negativními následky takového přístupu se však již vyrovnává hůře. Pozdrav slunci ani Pět Tibeťanů proti pohlavním chorobám moc účinně nepůsobí.

Spojení dvou těl

Muži to v tomto ohledu mají mnohem jednodušší. Výsledky zmíněné studie totiž ukázaly, že touha muže vychází v zásadě z jiného podnětu než touha ženy. Muži sex vnímají jako spojení dvou těl, zatímco my v něm vidíme setkání dvou duší. Proto ho možná s větší oblibou nazýváme jako milování.

Neberme našim tělesně založeným polovičkám představu, že v sexu jde především o to prožít vzájemnou blízkost co nejintenzivněji. Tetování ve tvaru jing a jang však na jejich intimních partiích nehledejme.

Musíme si pomáhat

Ať už se rozhodneme užívat si sex v posteli nebo na jogínské karimatce, na jeho spirituální povaze se nic nemění. Nejen, že nám milování dodává novou energii, ale osvětluje nám i význam naší existence. Vždyť smysl života spočívá především v pomoci druhým. A takové poslání sexu rozhodně nelze upřít.