ŠPIONÁŽ: Co se mužům doopravdy líbí a nelíbí na ženách

V zrcadle klukovských očí se učíme číst už jako holčičky. O něco později každá na vlastní pěst objevujeme, s větším či menším zdarem know-how, jak ze sebe vytvořit zvenčí i zevnitř přitažlivou bytost, která žije smysluplně a po níž navíc kluci či muži šííílí...



Správně totiž tušíme, že konkurentek je bezpočet, ideálních mužů málo a čas zatraceně rychle běží! Snad nezpůsobím v našich řadách paniku, když se s vámi podělím o svůj oblíbený citát: „Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili…“ (Robert Graves)



Že by se tenčila nejen zásoba uhlí a ropy, řídly brazilské pralesy a ubývalo velryb, ale ohroženým druhem by se nyní zvolna stávali i všichni ti báječní muži, kteří by nás obdivovali a bezmezně milovali? Ať už je to jakkoliv, raději jsme, při vyhlídce takové krize, oslovili některé z těch báječných, (muže známé i neznámé, všech věků i povolání), aby nám vyložili svoje sny o ženách, ale i odsudky a poodhalili i svoji strategii při hledání té pravé partnerky. Třeba nakonec zjistíme, že se Robert Graves mýlil a my jsme jen doposud někde dělaly chybu.



"Na barvě vlasů nezáleží"

VLASTA HORVÁTH, 29, zpěvák



Líbí: S ženami to mám podobně jako s hudbou. Tak jako píseň, která ke mně promlouvá, působí přirozeně, není umělá a je zvláštní. Takové se mi líbí i ženy. Nelíbí: Příliš urputné, nepřirozené, arogantní a sebevědomé ženy. Pokud jde o zjev, je mi jedno, jestli je blond, bruneta, nebo černovlasá. Na tom nezáleží.



‘‘Neberu kroužky v nose a obočí"

BRAŇO VALACHOVIČ, 24, číšník

Dávám každé ženě šanci, aby na mě příjemně zapůsobila, ,z konkurzu’ nevyřazuji předem žádnou. Neberu jedině kroužky v obočí a v nose, to se mi zdálo úžasný naposledy v pubertě. Co by mi opravdu vadilo, je chaos, já musím mít všechno pěkně srovnané a nerad bych skončil jako ,uklízející žena v domácnosti’ já sám. Takže vybírám preventivně nějakou pořádnou.





‘‘Líbí se mi, že je moje. Už 55 let."

MIREK HORKÝ, 77, důchodce

Dám především na charakter a trošku i na vzhled, ale jinak, ženské jsou nádherná stvoření. Třeba moje manželka je pracovitá, velice hodná a statečná žena. Jsme spolu 55 let a ještě jsme se ani jednou nepoprali. Nesnesl bych ženu závistivou, hádavou a nepřejícnou.







PETR FEJK, 41, ředitel Zoologické zahrady Praha



„Vadí mi, když žena rezignuje na sebe samu, když si přestane sebe vážit. Naopak mne přitahuje, když ví, co je její přednost, když je ráda sama sebou a umí se prodat taková, jaká je. Prostě, když je to osobnost."



‘‘Přitahuje mě smysl pro humor"

RADIM UZEL, 65, lékař a publicista

Na ženách mě přitahuje především smysl pro humor. Dále pořádkumilovnost, nesmí to ale přehánět. Příliš pořádné ženy bývají často frigidní. Zatřetí absence hysterických projevů a reakcí. Hysterku poznám na první pohled, ani nemusí promluvit. Odpuzuje mne tetování, kroužky v nose, v obočí a genitální piercing. Přehnaná zdobivost bývá často spojena právě s hysterií.



‘‘Nejdůležitejší je něha"

TOMÁŠ TKOČ, 23, stevard

Setkávám se se spoustou žen, líbí se mi, když jsou něžné. Nemám rád uťáplé chudinky v koutě, spíš fandím průbojným a odvážným. Odvaha se projevuje i v tom, jak se zdobí, snesu klidně i piercing a všelijak barevné vlasy, dredy nebo vkusné tetování. Mluvím ale obecně, pro mě ženy nejsou objektem touhy, jsem jinak sexuálně orientovaný.







MICHAL SUCHÁNEK, 40, herec a moderátor



“Na ženách mě přitahují vlasy, oči, ústa, uši, nos, zuby, krk, trup, ruce a nohy.

A odpuzují mě jejich chlapi!“

Musí mít pěkný obličej, pěkný zadek, prsa tak akorát. Líčení mi nevadí. Minusy ve zjevu vynahradí, když je chytrá. Přes co totiž dál nemůžu, je hloupost. Hodně holek mě odradí tím, že nemají koníčky, chodí jen do hospody, do kina a snad ještě na procházku. Vzhledem k mé profesi jsem rád, když umí aspoň základy práce s počítačem, hned máme téma. Nesnesl bych lhaní a zkoumám, jestli snese kritiku, nebo přejde hned do útoku.





‘‘Nemám rád domácí puťky"

PAVEL VITNOVSKÝ, 40, majitel firmy

Žena má být hlavně pozitivní, prostě holka do nepohody. Nemám v oblibě domácí puťky, imponují mi ženy sebevědomé a tvořivé. Je dobré, když muže podněcují, ale neměly by mu diktovat, důležité je, aby byly schopné kompromisu. Hrozně se mi protiví kouření u žen.







"Přiznám se, že intelekt byl u mě až na druhém místě“

LUDĚK SOBOTA, 62, herec a ředitel Směšného divadla Líbí: Ženy mě od dětství přitahovaly jako takové. Už jako chlapec jsem si uvědomoval, že se naše těla liší, a tím, čím se lišila, jsem byl přitahován jako magnetem. Důležitá byla krása - a vyvinutost. Inteligence byla, přiznám se, až na druhém místě. Později jsem si uvědomil, že inteligence, pracovitost a charakter jsou zase důležité pro manželství. Ještě že jsem na to přišel před svým opravným manželstvím! Nelíbí: Samozřejmě existují vlastnosti, které mě na ženách odpuzují, ale naštěstí je nemá žena moje. U jiných mi to tak moc nevadí, pokud s nimi nejsem v pracovním kontaktu.



‘‘Nemusím ty přemalovaný"

TOMÁŠ KOČÍ, 18, student SŠ

Všechny holky, co se mi líbí, mají jednu věc společnou, nedělají ze sebe něco, co nejsou, já třeba nemusím takový ty moc přemalovaný. Na holkách je super, když se s nimi dá mluvit o čemkoli a nic není problém, prostě pohoda. To je nejdůležitější.





‘‘Hlavně, aby byla pohodová"

MIROSLAV HODAN, 54, obsluha parkoviště

Hlavní je, aby byla příjemná, pohodová a měla hezkou postavu. Nevím, čím to je, ale už od mládí jsem zaměřený na ženy trošku při těle. Jinak bych si představoval spíš takovou hodnější, přitom trošku generálku, ale ne zas semetriku. Hezké je, když je žena i dobrá kamarádka.







„Přitahuje mě úsměv, výtvarno, mateřství...“

PETR VACEK, 40, herec a moderátor Líbí: Hlavně když je v obličeji kromě krásy vidět i duše. Když se smějí a když zpívají, když umějí na něco hrát. Když mají něco, co je zajímá, ať je to práce nebo koníček, výtvarno, tanec... Mateřství. Když jsou manažerky a vše zvládnou s klidem. Nelíbí: Odpuzuje mě žvanění. Když ženská začne a zacyklí se, to je na oběšení. Když z nich táhne tabákový puch. Když nosí pravé kožichy a jezdí těmi debilními džípy dobrými akorát na ranč. Když neustále trpí a „chlapi jsou všichni stejní“...





‘‘Je fajn, když nefňuká a neremcá"

MICHAL JON, 32, učitel a cestovatel

Na mé přítelkyni a spolucestovatelce Lucii Kovaříkové se mi líbí, že dokázala tři roky v kuse šlapat na kole kolem světa, nefňukat, jíst to, co je, spát, kde se dá. A co mě odpuzuje? Plastické operace, přehnané líčení, odhalená břicha s pneumatikou a piercingem, anorexie.



‘‘Obdivuji jemné chování"

TOMIO OKAMURA, 35, manažer CK

Na ženách oceňuji především jemné chování, hezký úsměv a vlastní názor. Mám radši ženy, které nejsou na mužích závislé, umějí se o sebe postarat, to mě motivuje k neustálému snažení a pozornosti. Odpuzuje mě vulgární projev, promiskuita a nesamostatnost.





Závěrem: Poučte se, ale neměňte se. Řiďte se citem

Co z našeho průzkumu vyvodila a co nám doporučuje psycholožka Alena Jarkovská?

K našemu překvapení žádný z oslovených mužů nedal preference univerzálnímu typu z reklam - dlouhonohé, štíhlé, vnadné blondýně! Zvítězily tmavovlásky a postava hezká česká. Pánové se neshodli ve vhodnosti piercingu, tetování a dredů, souzvuk nastal v tom, že nemáme kouřit, opíjet se, mluvit vulgárně a hysterčit. Žádá se po nás i odvaha a statečnost - nesmí nás vylekat kdejaká havěť, ale ani nadměrná fyzická zátěž, za všech okolností je třeba zůstat jemnou a voňavou ženou.



Očekává se, že se budeme hezky a hodně žensky oblékat, ale ne tak náročně, aby to zrušilo rodinné úspory. Máme šířit něhu a být připravené muže hýčkat a povzbuzovat. Oceňují u nás smysl pro humor a pozitivní vyladění za všech situací. Vítá se partnerka pracovitá, skromná, přizpůsobivá, pořádkumilovná, trochu generálka, ale ne zase semetrika. Jsou rádi, když jsme inteligentní, sebevědomé a tvořivé, ale s mírou, například feminismus v nátlakové podobě je pro muže těžko stravitelný. A když už rovnoprávnost, máme prý umět i složit uhlí.



„My ženy máme někdy tendenci se příliš zabývat názory druhých a méně tím, co chceme my. To občas uplatňujeme i ve vztahu k mužům,“ podotýká psycholožka Alena Jarkovská. „Ale měly bychom se spíš ptát samy sebe, co potřebujeme a zda stojíme zrovna o tohoto muže, než jestli vyhovujeme jeho představám.“ Výsledky ankety proto radí brát s odstupem. Nemá cenu sama sebe pasovat do škatulky, která nám nesedí, protože nám v ní nebude dobře. Když budu například přesvědčena, že můj partner je alergický na ženy-potížistky, tak ze sebe sice nějakou dobu můžu dělat pohodářku, ale je víc než jisté, že jednou se mi bude chtít plakat nebo křičet.



Podle Aleny Jarkovské každý z nás touží po někom, kdo je nám v něčem hodně podobný a kdo má zároveň některé vlastnosti protikladné našim, aby nás doplnil. Ale občas se vlastnosti, které na druhých tolik milujeme, po pár letech stanou těmi, které nás nejvíc iritují. Takže se raději řiďme svými potřebami a city.



Mužům se na nás líbí: * pohoda

* humor

* něha a péče

* podpora

* přirozenost

* samostatnost