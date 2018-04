Špičkoví volejbalisté nafotili kalendář aktů. Podívejte se

Kalendář pánských aktů začal vznikat v listopadu 2009 ve VIP prostorách příbramského volejbalového klubu Vavex. Jeho autorem je módní fotograf Dan Sklenář, kterého s klubem spojuje jeho dřívější volejbalová kariéra. "Asi do dvaceti let jsem tam hrál. Pak jsem se ale začal věnovat jiným věcem, především focení," říká.

Tím, že přijal nabídku vytvořit kalendář pánských aktů, vlastně hodil sám sobě pomyslnou rukavici. "Jsem heterosexuálně zaměřený, i když neříkám, že heterosexuálové nemohou fotit chlapy. To vůbec ne. Ale vždycky jsem fotil zatím jen ženy, navíc se zabývám především módní fotkou," vysvětluje.

Na fotografiích figurují chlapíci ve věku asi 20-30 let. Dvanáct fotek a jedna titulní vznikly v téměř rekordním čase osmi hodin. "Skloubit časové možnosti jedenácti kluků, kteří kromě volejbalu normálně pracují, nebylo jednoduché. Musel jsem to zvládnout za tak krátkou dobu. Kluci nejsou žádní modelové, takže nebyla legrace vyfotit to tak, aby to vypadalo, jak jsem si představoval," líčí fotograf.

Jak říká, volejbalisté skvěle spolupracovali. "Jako u většiny sportovců, ani u nich nefiguroval žádný stud, jsou bezprostřední a uvolnění, takže se to pak podařilo. A myslím, že výsledek je fajn. Jsou to akty, ale vkusné. A fotky jsme ve spolupráci s Petrem Polákem, který mi zajišťuje postprodukci, retušovali jen lehce, spíš barevné korekce a podobně. Nic takového, že bychom jim přidělával nebo zvětšovali svaly," směje se.

S příbramskými volejbalisty fotil jeden kalendář už před víc než rokem. Ten byl tehdy víc sportovní.

Další tvorbu Daniela Sklenáře najdete na jeho stránkách www.sklenardan.com

"Fotilo se ve volejbalovém prostředí, s míčem a podobně. Tehdy jsem si z nich dělal legraci, že příště půjdou do naha. Jenže kluci se toho chytili a asi po třičtvrtě roce za mnou přišli a ptali se, kdy to tedy provedeme," vypráví Dan, který má na svědomí mimo jiné i fotografie těhotné Evy Aichmajerové

Chcete, aby vám kalendář visel doma? Stojí 149 korun, na dobírku pak zaplatíte 101 korun navíc. Koupíte ho v Příbrami v prodejně textilu na náměstí 17. listopadu, anebo si ho můžete objednat na mailové adrese vavexvolej@seznam.cz.

Líbí se vám fotografie volejbalistů?