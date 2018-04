Trendy v seznamování: lásku hledejte beze slov nebo po čichu

Dokonale tiché rande

Speed dating, při kterém je zakázáno konverzovat, teď frčí v Berlíně. Funguje to jednoduše: dvacet účastníků se společně "rozehřeje" pomocí relaxačních a dechových cvičení, pak se jde na věc. Dvojice se střídají, každá spolu smí strávit jednu minutu. Mohou gestikulovat, dělat grimasy, smát se, a když je úplně nejhůř, napsat krátkou zprávu na papírek. Ale v žádném případě nesmí promluvit.



S nápadem přišla Maggie Cokerová, majitelka butiku Rag And Bone Man. "V životě máme sklon všechno, co o sobě říkáme, filtrovat, platí to pro sociální sítě i seznamovací servery," cituje ji místní magazín Berlin Loves You. "Filtrovat pocity je ovšem mnohem těžší, když nemůžete používat slova. Prostě je cítíte."



Koncept, který už dříve slavil úspěch ve Spojených státech nebo Velké Británii, je podle ní skvělý způsob, jak se s někým propojit na nezvyklé úrovni, prožít zábavný večer, možná i najít toho pravého. To je prý v současném Berlíně skoro nemožné. "Všichni se seznamují on-line, nutně potřebujeme trochu víc skutečného flirtování. Snažím se proto do seznamování vrátit trochu lidskosti," říká podnikatelka.



Seznamování přes tričko

V módě je i trochu jiný druh poznávání beze slov: v hlavní roli je tentokrát tělesný pach. Abyste takový seznamovací pokus absolvovali, musíte se zúčastnit "pheromone party". Trend z USA doputoval do Evropy, hitem je nyní v Londýně.

Na první pohled vše vypadá jako nějaká drogová seance, protože strkáte nos do sáčku a nasáváte z něj pach. Neobsahuje však žádnou drogu, nýbrž několik dní nošené tričko. Vše je založeno na myšlence, že tělesný pach hraje klíčovou roli ve výběru sexuálního partnera. Účastníci setkání spí tři noci po sobě v tričku, přitom nesmí používat deodorant ani parfém. Pak oblečení přinesou na party. Dají ho do sáčku, očíslují a označí barvou – modrou pro kluky, růžovou pro dívky.

"Je to tak bizarní, že padají zábrany, ledy se neuvěřitelně prolamují," konstatuje Judy Nadelová, která začala party v Londýně pořádat. "Nezáleží ani tak na tom, co cítím, ale na tom, co vidím, a to se mi nelíbí," zhodnotila skepticky akci jedna z účastnic. Jestli při takovém způsobu seznamování skutečně najdete partnera, zůstává otázkou, pravdou je, že zájem o tuhle seznamku stále narůstá.