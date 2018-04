Špatný partnerský vztah láme ženám srdce

Zatímco bylo zjištěno, že hlavní příčinou zhoršování srdečních problémů u mužů je stresem provázené zaměstnání, v případě žen zápasících se srdečními chorobami jsou rozhodujícím faktorem stres a napětí související s jejich partnerským vztahem a nikoliv stres v zaměstnání.

K tomuto závěru dospěli lékaři z Karolinského vědeckovýzkumného ústavu ve Stockholmu, výsledky jejichž studie zveřejnil ve svém nedávném vydání odborný lékařský časopis Journal of American Medical Association.

"Mezi ženami, které byly vdané nebo žily v partnerském svazku s mužem, byl stresující partnerský vztah provázen téměř trojnásobně vyšším rizikem recidivy onemocnění," cituje časopis autory studie.

"V kontrastu s výsledky zkoumání stresu v partnerském vztahu nebyla objevena žádná prokazatelná spojitost mezi pracovním stresem a recidivou koronárních příhod ani v případě žen žijících v partnerském svazku ani v případě žen žijících osamoceně," konstatují vědci.

Z 292 žen ve věku od 30 do 65 let, na nichž byl vědecký výzkum prováděn, jich 187 trpělo srdeční chorobou. 52 žen během následujících pěti let buď zemřelo na srdeční onemocnění, prodělalo infarkt, podrobilo se některému typu léčby vaskulárního onemocnění, nebo u nich byla zjištěna kombinace některých z těchto faktorů.

Ženy ve věkové kategorii do 70 let mají po srdečním infarktu všeobecně horší prognózu než muži, příčiny tohoto nepoměru však nejsou dosud přesně známy, poznamenávají vědci.

Závěry švédské vědecké studie nasvědčují tomu, že ženám žijícím osamoceně, bez partnera, se daří lépe, než ženám žijícím ve špatném partnerském svazku.