Vyhlašujeme soutěž o nejvtipnější fotku s lavičkou OnaDnes.cz

Tak do toho: Své fotky posílejte až do konce roku, tedy do 31. 12. 2011 na redakční mail ona@idnes.cz. Do soutěže budou zařazeny všechny doručené kvalitní fotografie ve velikosti od 300 kB do 2 MB (redakce si ovšem vyhrazuje právo neuveřejnit snímky, jejichž obsah uzná za nevhodný). Nezapomeňte připsat jméno autora fotografie i jména vyfocených osob, stejně jako datum a místo pořízení snímku. Jako předmět e-mailu napište heslo LAVIČKA.