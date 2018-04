Soutěž: Blogujte o Vánocích a staňte se sváteční autorkou OnaDnes.cz

Málokteré období v roce je tak emocionálně bohaté, zábavné, smutné, hektické, nebo naopak pudící k rozjímání jako právě vánoční svátky. A to jsou pravé žně pro vás, které rády píšete.

Vyhrajte knihu Pěti nejšikovnějším blogerkám pošleme knížku Živel Lustig - Jak se píše kniha. Napsala ji Dana Emingerová, která navštěvovala kurzy tvůrčího psaní Arnošta Lustiga a se spisovatelem byla v přátelském vztahu. "Psaní člověka povznáší," říkal prý svým studentům slavný spisovatel a velký vypravěč. "Spisovatel pátrá po ušlechtilosti a dobru. Když ho najde, čtenář je pak ušlechtilejší, lepší..." Zkuste to také.

Třeba právě teď máte rozepsaný vánoční blog, protože vás něco naštvalo, potěšilo, dojalo, nebo zaujalo.

Nebo máte nápad, ale ještě jste se nedostala k tomu, abyste jej "hodila na papír". Tak to udělejte právě teď a zapojte se do naší nové soutěže.

Napište vánoční blog

Možná se vám nebo někomu z vašich blízkých přihodila nějaká veselá předvánoční historka. Možná se chystáte slavit první svátky sama po rozchodu nebo po odchodu dětí z domova. Možná budete poprvé zdobit stromeček se svou novou láskou nebo se chystáte trávit Vánoce tisíce kilometrů od domova, kam vás zavály pracovní povinnosti či osud.

Svěřte své pocity nebo nápady papíru, tedy spíš klávesnici svého počítače. Napište blog a zapojte se do naší nové předvánoční soutěže. Své vánoční blogy vkládejte na stránku www.onadnes.cz/blog a před titulek napište heslo VÁNOČNÍ BLOG.

Začínáme právě teď!

Své soutěžní blogy můžete vkládat až do úterý 20. 12. 2011 (do půlnoci). Všechny příspěvky do soutěže, ať už veselé, smutné, poetické, fotografické nebo rozjímavé, pečlivě prostudujeme a nejlepší uveřejníme o vánočních svátcích na webu OnaDnes.cz.