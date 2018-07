Pět užitečných triků, jak předejít sourozeneckým hádkám na dovolené

, aktualizováno

Vstávají vám vlasy hrůzou, když si představíte, jak se vaše vytoužené volno mění ve válečnou vřavu a váš draze zaplacený pokoj v hotelu v kruté bojiště? Máte-li více dětí, tak víte, o čem je řeč. Sourozenci, kteří se doma moc nevidí, mají teď týden dva na to, aby si vjížděli do vlasů. Co s tím?