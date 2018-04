Součástí vánočních oslav v Blansku bude živý betlém

Betlém s ovcemi a dalšími zvířaty, který bude stát pod dvanáctimetrovým vánočním stromem, bude obohacením svátků zejména pro blanenské děti. Ty dostanou při prohlídce i malý dárek, například záložky do knihy.

Součástí vánočních oslav v Blansku bude také letos rozdávání Betlémského světla. To je každoročně rozváženo z Izraele. Do města světlo z Brna přivezou skauti. Občanům bude k dispozici až do neděle 24. prosince na místní radnici.

V Blansku se bude také vybírat na pomoc lidem v tísni. Uspořádají tu totiž charitativní sbírku pro Nadaci svatého Františka z Asissi.