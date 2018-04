Šokující zjištění: orgasmus předstírají i muži

Z výzkumu, který ve spolupráci se Sexuologickým ústavem v Praze realizovala agentura STEM/MARK a kterého se zúčastnilo 805 mužů a 800 žen ve věku od 35 do 65 let, vyplývá mimo jiné i to, že nejoblíbenější sexuální aktivitou Čechů je soulož, že téměř tři čtvrtiny mužů neznají délku svého penisu nebo že 19% žen a 13% mužů zcela postrádá sexuálního partnera.

Z celkem osmi podmínek pro to, aby si dobře užili sex, si muži i ženy ve vzácné shodě vybrali jako nejdůležitější psychickou pohodu (88% mužů, 90% žen), otevřenou komunikaci (83%, 88%) a sexuální soulad (82%, 81%). Délku penisu přitom považuje za důležitou pouze 27% mužů a 28% žen.

Zajímavým zjištěním je jistě také to, že předstírání orgasmu není zdaleka doménou žen (dvě třetiny dotázaných alespoň občas zahrají svému partnerovi "divadýlko" v posteli). Celá pětina mužů se totiž přiznala k tomu, že někdy v životě předstírali orgasmus.

A co říkají čeští milovníci a milovnice, když se jim nechce do sexu? Klasická ženská bolest hlavy se krčí v pozadí, nejpopulárnější jsou mezi muži i ženami výmluvy jako únava, absence nálady na sex nebo stres. Pravděpodobně nejkurióznější záminku vyslovil jeden dotázaný muž, když neměl čas na sex proto, že musel krmit kočku...

Výzkum dal mimo jiné na frak i zažité představě muže, pro něhož je jeho penis středobodem vesmíru. Více než polovina dotázaných pánů neznala délku svého penisu a nebyla tudíž schopna zařadit se do jedné z kategorií: do 10 cm, 10 - 15 cm, 16 - 20 cm nebo nad 21 cm.

Ostatní dotázaní, kteří zjevně měření svého mužství nezanedbali, se pak nejčastěji zařadili do předposlední kategorie, takže míry 16 - 20 cm dosahuje podle výzkumu 25% mužské populace. Vzhledem k tomu, že celosvětový průměr je 12,5 cm, můžou si čeští muži gratulovat.