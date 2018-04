Víte, co je benching nebo pigging? Přinášíme slovník internetového randění

Už jste někdy slyšeli výrazy jako ghosting nebo breadcrumbing? Mileniálové a mladší generace tak označují různá chování během navazování milostného vztahu. Podle odborníků nemusí jít nově o zcela nové fenomény, ovšem právě díky internetu se o nich snáz dozvědí ostatní a podivné chování se i se svým „odborným termínem“ šíří po celém světě.

„Podle amerických statistik se dnes seznamuje nejvíc partnerů on-line. Internetové seznamování předehnalo dříve nejběžnější seznámení ve škole či v zaměstnání a přes kamaráda. To je trend, který s sebou přináší výhody i nevýhody. Největší nevýhodou internetu je to, že na nezadaného není skutečně vidět, je viditelný jen jeho virtuální obraz. A ten může být méně či více vzdálený skutečnosti. Podle stejných statistik muži nejvíce lžou o své výšce a příjmu, ženy si ubírají věk a kila,“ líčí vztahová koučka Veronika Vinterová.



On-line seznamování s sebou díky své jednoduchosti navíc přináší i jistou nezávaznost a lehkomyslnost - pokud to nevyjde s touto osobou, nabízejí se desítky dalších adeptů a adeptek. Prodlužuje se také doba, po kterou randíme, i to, jak dlouho chodíme na rande, než se zrodí vztah. Jaké termíny je proto vhodné ve světě on-line romance ovládat?



Breadcrumbing

Online konverzace se vyvíjí slibně, vyměňujete si své zážitky i fotky, ale nepravidelně, tak trochu jako když sledujete pohádkovou cestičku z občas pohozených drobečků od Jeníčka a Mařenky. Druhá osoba se vám zkrátka ozve jenom ve chvíli, kdy by si ráda zvedla sebevědomí a ví, že jste po ruce a ochotní. Podobný začátek vede většinou jenom k nezávaznému sexu, vážný vztah hledejte někde jinde.



Cushioning

Navázali jste vztah s někým novým, ale svůj účet u on-line seznamky jste ještě nesmazali. Dál tam hledáte nové partnery a píšete si s nimi, jako byste si z nich dělali polštáře, do kterých spadneme v případě, že by to v novém vztahu nevyšlo. Tak trochu to připomíná film Samotáři

„Dokud muž či žena neprožívají skutečnou intenzivní zamilovanost, při které nemají ani myšlenku na kohokoliv jiného, může být internetová anonymita a jednoduchost spojena s tím, že si nechávají otevřená zadní vrátka,“ komentuje to Vinterová.



Benching

Byli jste na pár rande, píšete si, ale nikam dál se to neposouvá a další schůzka je v nedohlednu? Benching označuje stav, kdy si vás protějšek nechává v záloze (tzn. udržuje naději, že může vzniknout vztah) pro případ, kdyby to nevyšlo s dalšími, které ve skutečnosti upřednostňuje. Může také momentálně ještě být ve vztahu s někým jiným a rozhodovat se nad rozchodem (tomu se pak také říká layby).

Pokud se partner nebo partnerka hned nehrnou do závazků a velkých vyznání, nemusí jít nutně o to, že byste čekali „na střídačce“. Některým lidem zkrátka trvá trochu déle, než si ostatní pustí k tělu. „Pokud to není láska na první pohled, není možné z praxe říci, že nemá smysl vztah rozvíjet dál. Celá řada partnerství na počátku nebyla láskou na první pohled, ale o postupném nástupu vášně, obdivu a zamilovanosti. Podle muže z páru, který si dnes láskyplně užívá nejen vztah, ale i dvouletého synka, byla jeho současná partnerka „nic moc, ale zkusím se potkat znovu”, příště “zajímavá” a po několika týdnech jeho vyvolená,“ popisuje vztahová koučka Veronika Vinterová a dodává, že je vhodné všímat si, zda je zájem a pozornost oboustranná.

Ghosting

Byli jste spolu na několika příjemných schůzkách a vypadalo to, že před sebou máte začátek něčeho hezkého. Jenže zničehonic se vám partner nebo partnerka přestali zcela ozývat. Může se to stát po pár rande, ale třeba i po několikaletém vztahu. Vzpomínáte na ty historky o otcích, co šli vyhodit odpadky, a už se nikdy nevrátili domů? To je klasický ghosting.

„ Pokud něco nevyjde, je nepohodlné, náročné, ohrožující, není nic snazšího, než se prostě přestat ozývat, dělat mrtvého brouka. O co je snadnější situaci prostě neřešit, než vysvětlovat, snažit se pochopit nebo dělat kompromisy. Strategie útěku je nám daná našimi základními instinkty odpradávana. Dnes ji ještě zdánlivá anonymita internetu usnadňuje. Vždyť je to tak pohodlné a nic nehrozí,“ popisuje Veronika Vinterová ze seznamovací agentury Náhoda. Otázkou podle ní pak samozřejmě zůstává, co se děje „na druhé straně drátu“.

Toto chování je pro opuštěného partnera velmi bolestivé, zpočátku navíc propadá panice, že se zmizelému přihodilo něco zlého. Ten se ale jenom rozhodl začít někde jinde s někým jiným, neměl však dost odvahy oznámit to nahlas. Nemá proto cenu snažit se navázat kontakt a dožadovat se vysvětlení, pravděpodobně se ho totiž nikdy nedočkáte. Jednodušší je prostě soustředit se na budoucnost a zodpovědnější partnery a partnerky.



Zombieing

S tímto termínem se randění dostává na půdu hororů, jde totiž o dost nepříjemné situace. Výrazem zombie označují mladí lidé na sociálních sítích náhle zmizelé osoby (viz ghosting), které se stejně nečekaně ve vašem životě objeví zpět. Důležité je, s jakým úmyslem a jakým způsobem vás bývalá láska oslovuje. Těžko poznáte, jestli jde o stesk, anebo jenom o snahu počechrat si ego s někým, kdo neumí odmítnout. Na úmysly může poukázat třeba způsob oslovení - počkal si na vás bývalý milenec na vašem oblíbeném místě a promluví s vámi osobně, nebo vám jenom napíše esemesku? Řiďte se také tím, jaký byl váš předchozí vztah. Pokud jste již v minulosti trávili málo času spolu a skřípalo to v posteli, není moc pravděpodobné, že se to najednou změní.



Haunting

Jedná se celkem nepochopitelné chování, které je dost podobné zombieingu, ovšem neodehrává se v reálném životě. Zmizelý či zmizelá se zjeví v příspěvcích a lincích na vašich sociálních sítích. Přímý kontakt nikdy nenaváže, pouze jako přízrak ze záhrobí sleduje, co děláte.



Lemmings

Jde o označení vycházející z představy, že lumíci (malí arktičtí hlodavci, angl. lemming) přemýšlejí stádně a nekriticky přijímají názor ostatních. Lumíci se totiž občas ve snaze dostat na nová území vrhají do moře. Ve světě on-line randění je luník osoba, co se řídí tím, jak to mají jeho kamarádi nebo kamarádky. Když byl jeho nejlepší kámoš nebo kámoška ve vztahu, tak i vaše romance krásně vzkvétala. O to víc vás překvapí nenadálé kopačky, které následují okamžitě po rozchodu kamaráda. Pro lumíka je kámoš víc než partnerka, proto se netrapte a najděte si někoho oddanějšího.



Pigging

Tento „trend“ je snad to nejkrutější v našem přehledu. Objevil se v několika filmech z období přelomu milénia a zdá se, že si ho proto někteří chlapci a muži vzali za své. Pamatujete si na filmy 10 důvodů, proč tě nenávidím nebo Taková normální holka? Jde o to, že muž začne s dívkou chodit proto, že se vsadil s kamarády, i když jej nijak nepřitahuje, naopak se mu zdá neatraktivní. Oběťmi se tak často stávají dívky s nadváhou nebo outsideři. Ve své oběti vyvolá muž pocit romantické lásky, následně se jí ale veřejně vysměje a poníží ji tím, že odhalí své pravé motivy. Co je na tom zábavné, ví asi jenom zainteresovaní mladí muži, dívky samozřejmě podobné kruté chování traumatizuje a často prohlubuje jejich už existující psychologické i sociální problémy.



Pozornost světových médií nedávno připoutal smutný příběh 24leté Sophie Stevensonové, která přiletěla za svou letní láskou z Ameriky do Amsterdamu. Pár se seznámil na dovolené ve Španělsku a podle Sophie se jednalo o regulérní vztah, včetně sexuálních intimit a neustálé on-line komunikace při odloučení. Jenže když přiletěla do Nizozemska, namísto svého milého se dočkala pouze esemesky, že šlo jenom o vtip, a že je Sophie „tlusté ošklivé prase“, píše Independent.

Můžeme jenom odhadovat, kolik dívek se s podobným chováním setkalo, kvůli pocitu zahanbení se o tom většinou snaží nemluvit a dál to nerozmazávat, i když stydět by se v tomto případě měli ti, co se tak chovají, nikoliv jejich oběti. Holanďan, co vylákal Sophie do Amsterodamu, si třeba stěžuje, že mu Sophiina prohlášení o jejich vztahu ničí život. Přitom se za své chování neomluvil, dívku nechal na letišti v neznámém městě a bez prostředků. Ujali se jí nakonec jiní uživatelé internetu, kteří začali vybírat peníze na Sophiinu letenku zpět a psychicky ji povzbuzují v nepříjemné situaci.