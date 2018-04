Slovenský prezident si s Gottem zazpíval Tichou noc

"Nebudu to tajit, s panem Gottem se známe dlouho. Tykáme si, ještě když jsem byl košický primátor a chodíval na koncerty. Takže se vlastně setkali přátelé, ne prezident s panem Gottem jako zpěvákem," řekl novinářům Rudolf Schuster. Karel Gott na otázku, zda ho často přijímají prezidenti, odpověděl, že v zahraničí

ano.

Několikanásobný český slavík a slovenský prezident hovořili také o večerním koncertu, na kterém nechyběl ani Schuster. Prezident, který také zpívá, věnoval hostům i svá dvě CD. Naznačil, že možná s Gottem nahraje i společné album.

"Nechám to posoudit a možná za deset let, když se rozhodne pan Gott, tak bychom si pak spolu zazpívali. Nejdřív to bude muset dost hluboce zvážit, zda se mu vyplatí kazit si hlas. Já ale mohu slíbit, že to kazit nebudu, protože já se jen svezu," zažertoval Schuster. "Já budu samozřejmě zpívat druhý hlas," dodal Gott, který novinářům zazpíval svůj hit Mám rozprávkový dom.

Pondělní koncert, který proběhl ve Sportovní hale na Pasienkoch se těšil velkému zájmu Bratislavanů. Gottovi naslouchalo vyprodané hlediště, do něhož se vejdou asi čtyři tisíce lidí.