V reklamách podporují zdravý životní styl, ale v soukromí těžce hřeší

Drží diety, jedí ovoce a zeleninu, vyhýbají se potravinám obsahujícím chemii, bojují za práva zvířat a cvičí. To všechno proto, aby měly co nejlepší mediální obraz.

Doma si ale tento „status“ udrží jen málokdo, protože pokud o takovém životě nejsou plně přesvědčeni, doma to zkrátka nefunguje.



Problém je v tom, že kvůli celebritám má spousta žen nižší sebevědomí. Mají pocit, že když to zvládly celebrity a ony ne, jsou k ničemu. Ovšem i na oko dokolané herečky a zpěvačky mají své dny a nikdo není dokonalý.

Gwyneth Paltrowová

Herečka Gwyneth Paltrowová (43) je velkou propagátorkou zdravého životního stylu. Ale nedokáže si odpustit oblíbenou cigaretu, která její ideji o zdravém životě dost odporuje. „Kouřím jen jeden den v týdnu a to v sobotu večer,“ ospravedlňuje se herečka.

Ellie Gouldingová

O moc lépe na tom není ani zpěvačka Ellie Gouldingová (29). Pro jednu velmi známou značku prodávající sportovní oblečení nafotila kampaň, kde vyzdvihuje zdravý životní styl. Ani ona nedokáže seknout s kouřením a stále si dopřává nikotin.

Kate Beckinsale

Herečka Kate Beckinsale (42) praktikuje a propaguje cvičení podobné taiči a józe. Přitom kouří jednu cigaretu za druhou. A to přitom její otec zemřel v jednatřiceti letech na infarkt. Zrovna ona by tedy měla s tímto zlozvykem raději co nejdřív přestat.

Kate Hudsonová

Herečka Kate Hudsonová (36) zase propaguje svou novou knihu o zdravém životním stylu. Ačkoli pravidelně cvičí a stravuje se zdravě, je závislá na kouření a nehodlá s tím přestat, protože jí to chutná. A že to ničí její zdraví? Prý to nevadí. Jak sama říká, kompenzuje si to právě cvičením a dobrým jídlem.

Rosie Huntington-Whiteley

Modelka Rosie Huntington-Whiteley (28) na štíhlé postavě, cvičení a jídle postavila svou kariéru. A neřest v podobě cigarety neřeší. Přestane kouřit jedině v případě, že otěhotní. Díky cigaretám se prý lépe vyrovnává se stresem.