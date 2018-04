Sladké, tučné, umělé... a další hříchy na talíři našich dětí

"Ale že ten náš Péťa hezky papá," radují se mnohé maminky, když oplácaným batolatům v kočárku nadšeně servírují čokoládové sušenky, uzené párečky nebo kbelíky smetanové zmrzliny. Jenže polykat kvanta cukrů, tuků, soli a ochucovadel neznamená ani tak "hezky papat", jako spíš si zadělávat na problémy v dospívání a dospělosti.

3 dobré rady Hlídejte, aby děti přes den nezapomínaly pít. Od 3 let by měly vypít 1,5-2 litry, nejlépe neslazených nápojů (pokud už sladit, tak medem nebo jablečným 100% džusem).

Také pro děti platí zásada, že snídaně je základ.

Pravidelnost je důležitá: děti by měly jíst 5-6x denně.

Tukové buňky se totiž v těle tvoří do tří let a potom v organismu přetrvávají, takže obézní děti snadno přibývají na váze i v dospělosti. V životě na naše potomky číhá řada nástrah, tak proč je ještě dobrovolně posílat do bitvy s nadbytečnými kily?

Jak na prcka?

Jenže jak to zařídit, aby školák, který je skoro celý den z dosahu rodičovské kontroly, jedl zdravě a nezazdíval fastfoodové dobroty čokoládovými dortíky z cukrárny na rohu? Nedávat mu kapesné? "Napařit" mu tolik kroužků a aktivit, že nebude mít čas se ani nasvačit? Vysvětlovat, co je správné a co by se naopak jíst nemělo?

Špatná zpráva pro rodiče zní, že racionální motivace obvykle selhává: děti zkrátka chtějí jíst to, co jim chutná. Což znamená jediné: ukázat jim, že zdravé jídlo může být i dobré. "Dítě je součástí stravování celé rodiny, nejlepší je, když dospělí jdou příkladem a společně omezí solení, smažení, zvýší přísun celozrnných obilnin a zeleniny," radí výživová poradkyně Monika Divišová z centra péče Wellnessia v Praze.

Dětem také můžete vysvětlit, že pokud budou jíst nezdravě, bude jim chybět síla na sport, budou zase nemocní, což by jistě teď o prázdninách nechtěly. "Ale určitě nevyhrožujte ani neuplácejte sladkostmi - když sníš papriku, dám ti čokoládu," dodává Monika Divišová.

Další tipy pro rodiče:

Sledujte, co dítě jí ve škole, ve školce, u babičky. Zajímejte se, co mu chutná, jestli si bylo přidat.

Nedovolte mu, aby si samo bralo doma jídlo nebo si je kupovalo.

Jezte společně, v klidu a pohodě.

Netrvejte na tom, aby vše dojedlo. Když dítě vidí, že rodiče jedí, bude jíst také.

V žádném případě nevytvářejte okolo jídla negativní emoce.

Motivujte děti tím, že je zapojíte do přípravy a nové potraviny nabízejte s nápadem - polévku podávejte v talíři s obrázkem na dně, ze zeleniny na talíři vytvořte obličej.

Výživové hříchy

Čeho konkrétně se podle Moniky Divišové v dětském jídelníčku vyvarovat?

Potravin obsahujících rafinovaný bílý cukr (čokolády, oplatky, buchty, koblihy, croisanty, bábovky, müsli tyčinky, slazené nápoje, sirupy, sycené nápoje, barevné jogurty, snídaňové cereálie, slazené džusy).

Potravin obsahujících nevhodné tuky (uzeniny všeho druhu, smažená jídla, fastfood, rostlinné margaríny, tučné typy masa, sušenky, oplatky, tučné a slazené smetanové krémy).

Průmyslově zpracovaných potravin (konzervy, hotové barvené pudinky, tavené sýry, bujóny).

Potravinářských aditiv (konzervanty, barviva, ochucovadla, látky pro zvýšení trvanlivosti).

Nadměrného používání bílé mouky (bílé pečivo a těstoviny, omáčky a polévky zahušťované bílou moukou).

Nahnilé a plesnivé zeleniny (nikdy neokrajovat, rovnou vyhodit).

Pozor na mořské plody a další alergizující potraviny (sója, laktóza, exotické ovoce, citrusy, burské ořechy, lepek), kravské mléko, které je nesnadno stravitelné.

Výživová doporučení

Naopak vhodnými surovinami pro přípravu dětských jídel jsou:

Zelenina a ovoce (batáty, avokádo, mrkev, brokolice, květák, cuketa, dýně, špenát, celer, petržel, fenykl, jablka, hrušky, broskve, banány, hrozny, meloun, švestky, borůvky, meruňky).

Tuky (olivový olej, bio máslo, omega 3 - rybí tuk - z tučných ryb nebo ve formě doplňku stravy, mleté lněné semínko).

Oříšky a semínka (do 1 roku ne, potom rozemleté vlašské ořechy, lískové ořechy, para ořechy, sezamové semínko, slunečnicové semínko, dýňové semínko, NE burské ořechy).

Sacharidy (brambory, celozrnná rýže, pohanka, jáhly, kroupy, quinoa, celozrnné těstoviny a kuskus, bulgur, neslazené instantní kaše z těchto surovin).

Vločky (ovesné, pšeničné, jáhlové, pohankové).

Pečivo (nejlépe kváskový chleba bez přídavků kypřidel a ochucovadel).

Celozrnná mouka pšeničná, žitná (pro občasné pečení ovocných koláčů), rýžová mouka, amarantová mouka.

Luštěniny (od cca 18 měsíců červená čočka, později přidávat postupně další).

Mléčné výrobky (kysané mléčné produkty, kozí produkty, neslazené bílé jogurty - ne light!, Lučina, cottage sýr, žervé, ricotta, občas kvalitní tvrdý sýr).

Maso stačí dětem 1-2 x týdně (bio kuřecí, krůtí, králičí, rybí), vejce nejlépe v bio kvalitě.