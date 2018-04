Sladká vánoční kuchařka: bez rumu ani ránu

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Citronové koláčky s rumem

* 175 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 3 žloutky

* kůra z 1/2 citronu

* 4 lžíce rumu

* 200 g hladké mouky

* 75 g čokoládové rýže

Krém:

* 100 g hery

* 70 g cukru

* šťáva z 1/2 citronu

* 2 lžíce rumu

1. Máslo utřeme do pěny, zašleháme moučkový cukr, žloutky, citron. kůru a rum. Přimícháme prosátou mouku a čokoládovou rýži. Těsto přendáme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a na plech vyložený papírem stříkáme malé pusinky.

2. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova. Placičky necháme vychladnout. V misce smícháme heru, moučkový cukr, citron. šťávu a rum. Vymícháme v hladký krém. Placičky slepíme citronovou náplní a necháme v lednici ztuhnout.

Sušené švestky s mandlemi

Příprava: 25 minut

* 250 g sušených švestek

* rum

* 100 g mandlí

* čokoládová poleva

* kokos

1. Švestky přendáme do misky a zalijeme rumem. Necháme alespoň hodinu marinovat. Spaříme a oloupeme mandle. Do každé švestky vpíchneme mandli. Švestku namočíme do rozpuštěné čokoládové polevy a obalíme v kokosu.

2. Přendáme na mřížku a necháme ztuhnout. Švestky můžeme také obalovat v mletých ořeších nebo mletých mandlích.

Rumové kuličky s marmeládou

* 200 g piškotů

* 80 g cukru krystal

* 4 lžíce vody

* 3 lžíce rumu

* 50 g ořechů

* 60 g meruňkové marmelády

* kakao na obalení

1. Cukr svaříme s vodou (asi 5 minut). Do mísy dáme nahrubo mleté piškoty, přelijeme svařeným cukrem, přidáme marmeládu, rum a ořechy.

2. Vše dobře promícháme a necháme v lednici ztuhnout. Z hmoty tvoříme kuličky, které hned obalujeme v kakau.

Oříškové pracny

* 300 g hladké mouky

* 240 g hery

* 1 vejce

* 180 g moučk. cukru

* ořechy

* kakao

* skořice

* citronová kůra

* 3 lžíce rumu

* moučkový cukr na obalování

Mouku smícháme s moučkovým cukrem, mletými ořechy, kakaem, skořicí a citron. kůrou. Přidáme změklý tuk, vejce a rum. Vše promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Dáme do lednice ztuhnout. Těstem plníme formičky na pracny, pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Teplé vyklopíme a obalíme v cukru.

Čokoládové košíčky

* 250 g 100% tuku

* 250 g moučkového cukru

* 100 g kakaa

* 2 ks vanilkového pudinku

* ozdoba

Náplň:

* 200 g ořechů

* 200 g moučkového cukru

* 1 vejce

* 2 lžíce rumu

1. Tuk rozpustíme ve vodní lázni, přimícháme cukr, kakao, vanilkový cukr a pudink. Vše dobře promícháme a necháme ztuhnout.

2. Mezitím si připravíme náplň. Mleté ořechy smícháme s moučkovým cukrem a přidáme vejce a rum. Vymícháme v hladkou hmotu, kterou necháme v lednici ztuhnout. Čokoládovou hmotu přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Do papírového košíčku stříkneme trochu hmoty, na ni položíme kuličku z náplně a opět zastříkneme čokoládovou hmotou.

3. Hotové košíčky dáme do lednice ztuhnout a uchováváme je v chladu.

Oříšková srdíčka s krémem

* 120 g oříšků

* 120 g moučkového cukru

* 240 g másla

* 240 g hladké mouky

* špetka skořice

* čokoláda na polevu

Náplň:

* 100 g moučkového cukru

* 80 g másla

* 1 žloutek

* 3 lžíce rumu

1. Ořechy najemno semeleme, přimícháme moučkový cukr, hladkou mouku, skořici a vše promícháme. Přidáme změklé máslo a vše zpracujeme v hladké těsto. Dáme ho do lednice a necháme hodinu odpočinout.

2. Z těsta vyválíme 4 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme srdíčka. Přendáme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme dorůžova. Necháme vychladnout. Mezitím si připravíme náplň. Moučkový cukr smícháme se změklým máslem, žloutkem a rumem a vymícháme v hladký krém. Srdíčka slepujeme krémem, necháme v lednici ztuhnout a poté jednu stranu namočíme v čokoládové polevě. Přendáme na mřížku a necháme ztuhnout.

Rumové kuličky s čokoládou

* 100 g strouhané čokolády

* 100 g moučkového cukru

* 50 g mandlí

* 1 bílek

* 1 lžíce rumu

* bílá čokoláda na obalení

Náplň:

* 20 g másla

* 30 g vanilkového cukru

* 1 vařený žloutek

* 1 lžíce rumu

1. Z čokolády, cukru a mletých mandlí, bílku a rumu vypracujeme tužší hmotu.

2. Mezitím si připravíme náplň. Máslo utřeme s cukrem, žloutkem a rumem. Necháme v lednici chvíli ztuhnout.

3. Z čokoládové hmoty uděláme placičku, do středu vložíme kousek náplně a utvoříme kuličku, kterou obalíme ve strouhané čokoládě. Pokud se hmota lepí, necháme ji v lednici ještě chvíli ztuhnout.

Višně v čokoládě

* 100 g hořké čokolády

* 20 g tuku iva

* 100 g višní v rumu

* 2 žloutky

* 100 g ořechů

* 1 lžíce rumu z višní

* čokoládová rýže na obalení

Čokoládu rozpustíme i s tukem ve vodní lázni. Necháme vychladnout, přidáme vypeckované a nakrájené višně v rumu, žloutky, nastrouhané ořechy a rum. Vše promícháme a necháme vychladnout. Tvoříme kuličky, které obalujeme v čoko. rýži a necháme v lednici ztuhnout.

Rumové placičky

* 180 g hladké mouky

* 140 g moučkového cukru

* 200 g másla

* 1 vejce

* 2 lžíce rumu

Poleva:

* 1 bílek

* 1 lžíce rumu

* 100 g moučkového cukru

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem a přidáme změklé máslo, vejce a rum. Vypracujeme v hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici hodinu odležet.

2. Ztuhlé těsto vyválíme na 1/2 cm silný plát, ze kterého vykrajujeme placičky. Přendáme na plech vyložený pečicím papírem a zvolna pečeme dorůžova. Placičky necháme dobře vychladnout.

3. V misce smícháme bílek s rumem a přidáváme moučkový cukr. Vymícháme v hladkou hmotu. Vychladlé placičky potřeme polevou a ozdobíme barevnou rýží.