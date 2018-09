KVÍZ: Otestujte si znalosti a zjistěte, zda byste zvládli základní školu

Prázdniny skončily a třídy se zase plní rozjívenými dětmi, které o prázdninách jako by zapomněly, co se v minulých letech naučily. Nebojte se, ony to zase doženou. Ale jak jste na tom vy, kdo máte školní docházku dávno za sebou? Otestujte si své znalosti z matematiky, češtiny, vlastivědy či chemie.