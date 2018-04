Dobrý a zdravý oběd? České školní jídelny se lepší, záleží i na rodičích

Svůj podíl na změnách má jiný životní styl rodičů, ale i mnohé projekty, které se snaží vylepšit jídelníček školáků. Bez spolupráce s rodiči ale postrádají smysl.

Chutné jídlo ve školní jídelně? Ne každý si obědy ve školní jídelně pochvaluje. Své o tom ví i maminky na eMimino.cz.

Co všechno se tedy změnilo ve školních jídelnách? „Dnes je již zcela běžné, že děti dostávají čerstvé ovoce i zeleninu. Samozřejmostí je voda, naše děti mají navíc i džusy, což je skvělé,“ vyjmenovává Veronika Bartošová, ředitelka školy EDUCAnet Praha.

A co nucení do jídla, které si dodnes někteří z nás pamatují ze svých školních let? „Učitelky a vychovatelky nesmí dohlížet na dojídání jako za našich let, ale já zase na druhou stranu nejsem zastáncem toho, aby se děti zcela nechaly být, neboť zejména u těch mladších řekne jedno, že mu to nechutná a dalších třicet to ani neochutná. Naše běžná praxe ve škole je, že dítě „donutíme“, aby jídlo alespoň ochutnalo,“ přibližuje Bartošová praxi některých současných školních kantýn.



Tomu, aby děti dostávaly na stůl vyvážené obědy, se věnuje tzv. předpis spotřebního potravního koše - ten konkrétně vyjmenovává, jaké suroviny by měly být použity v jaké frekvenci. Jídelny jsou ale kromě něj omezeny ještě cenou 34 korun na porci.



„My jako dodavatel se při přípravách jídel držíme předpisu spotřebního potravního koše a vím, že se i z něj dají připravit bezvadná jídla. Jenže děti na ně nejsou zvyklé a nezřídka se stane, že třeba cizrnu vidí na talíři právě až ve školní jídelně. A odmítají ji. Na nás potom je vysvětlit jim, že zdravé jídlo nemusí být hnusné, že není třeba bát se ochutnat a de facto malé strávníky učíme to, co by měli znát z domova,“ říká Jiří Kubelka, jednatel společnosti Carmethis, která dodává obědy do školních zařízení.



Děti se samozřejmě i v jídle drží příkladu svých rodičů a toho, co znají z domova. Pokud jsou tedy zvyklé na fastfoody, hutné omáčky s knedlíky a smažená jídla, pak se jim luštěniny nebo ryby mohou zdát „podezřelé“. Vše se ale dá překonat, jde hlavně o spolupráci školy a rodiny. O to se snaží třeba projekt Pestrá strava, který připravuje workshopy pro děti i kuchařky, ve kterých objevují pro ně nové suroviny, samy si z nich připravují svačinky, ochutnávají a recepty si pak nesou i domů. Odborníci si pak pozvou do škol i rodiče a formou besed s nimi probírají výhody zdravého jídla a zároveň nabízejí nápady na dostupné suroviny a chuťově zajímavé recepty.

„Po dvouletém působení vidíme konečně pozitivní změny, ze škol mizí automaty, vedoucí školních jídelen nebo pronajímatelé kantýn se čím dál častěji přicházejí poradit s našimi lidmi, jaké svačiny by měli nabízet nebo na jaký sortiment se zaměřit – týká se potravin i nápojů“, potvrzuje zakladatelka projektu Ivana Bednářová Častvajová. Letos má projekt v plánu „rehabilitovat“ ryby, které jsou v našem jídelníčku jen sporadickou položkou. Ty mořské jsou sice většinou nedostupné kvůli vyšší ceně, ale existuje spousta kvalitních a levnějších druhů - sumeček africký, pstruh, kapr nebo treska.

Projekt navíc klade důraz na to, aby se jídla příliš nesolila, nepoužívala se dochucovadla plná chemických přísad, sladidel a glutamátu a aby děti jedly zejména sezónní potraviny. Tímto směrem se postupně vydává stále víc kantýn. Podobné cíle má i občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, která se podílí třeba na Food Revolution Day vedeným Jamiem Oliverem.



Podívejte se na píseň vytvořenou s českými herci pro Projekt Skutečně zdravá škola:



VIDEO: Videoklip Mateřská.com Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„O to víc mě vždy rozesmutní hláška dítěte, které vzpomíná na nedělní oběd, kdy si s celou rodinkou pochutnali ve fastfoodu. Škola i rodina by měly fungovat v souladu, nikoliv jít proti sobě a soupeřit. Díky dochucovadlům a podobným věcem je navíc jasné, že s jídly servírovanými ve fastfoodech školní či školková jídelna nikdy soupeřit nemůže. Vždy je mi líto, když děti vrací talíře s jídlem jen proto, že ho z domova neznají a v tom my můžeme dělat jediné. Opakovat dětem jídla dokola, aby si na ně zvykly. A zachutnaly jim, i když doma se k nim nedostanou “ myslí si Jiří Kubelka. A dodává, že se o soupeření s fastfoody ani nesnaží, nechtějí se dětem podbízet nezdravou smaženou stravou. Ale třeba pizzu jim občas dopřejí, protože se dá připravit z celozrnné mouky a z kvalitních čerstvých surovin.

Oblíbené jsou podle něj ale zdravě zahuštěné polévky, a to zejména u mladších dětí. Malí strávníci si podle jeho zkušeností hodně potrpí na českou kuchyni, kterou se proto kuchařky snaží připravit v odlehčené variantě.

Soutěž O nejlepší školní oběd se odehrála v Brně.

„Děti by denně jedly dukátové buchtičky, případně omáčku s knedlíkem, jenže třeba právě knedlíky nejsou podle předpisu žádané v častější frekvenci, ale jen jednou měsíčně. Ideální přílohou jsou luštěniny, brambory, kaše, rýže. Velkým hitem u dětí jsou momentálně bramborové šišky s rajskou omáčkou,“ popisuje Kubelka zkušenosti z praxe. Z masa pak děti preferují to kuřecí, anebo mleté upravené třeba jako sekaná nebo čevapčiči.

Na školní menu bez masa se letos zaměřila oblíbená soutěž o nejlepší školní jídelnu. Jídelny soutěží s menu, které je v jejich běžné nabídce a které si děti oblíbily. Odborná porota posuzuje vhodnost použitých surovin a jejich vyváženost, nutriční hodnoty, technologický postup přípravy a samozřejmě i chuť a barevnou lákavost pokrmů. Ve finále pak jídla ochutnávají profesionálové, ale samozřejmě i děti, pro která jsou jídla určená především.

Letošním vítězem soutěže se stal F-gastro catering z Vrchlabí. Porotu i žáky základních škol okouzlila vítězná škola s menu složeným z polévky z farmářského trhu, houbového rizota s marinovanou červenou řepou, rukolou a parmazánem a fazolového brownies s banánem. Druhé místo obsadila Základní škola a Mateřská škola Velký Beranov s brokolicovou polévkou, paprikovým luskem plněným kuskusem, bramborovými gnocchi s restovanou zeleninou s rajčatovou omáčkou a bulgurem s ovocem jako dezertem. Bronzový pohár převzala 22. mateřská škola Plzeň, která soutěžila s dýňovou polévkou se smetanovým nočkem, vanilkou a žitným krutonem, cizrnovými kuličkami s červenou řepou, bylinkami a bio sezamovým semínkem, dvoubarevným batátovým pyré, glazovanou zeleninou, jogurtovým dipem s medvědím česnekem a domácím farmářským tvarohovým krémem s jahodami, chia semínky a mátovým cukrem.

Rostoucí trend v zájmu o čerstvé a kvalitní suroviny potvrzuje i velkoobchodní síť Makro ČR, kde nakupuje velká část českých školních jídelen. „Mezi našimi zákazníky z řad školních kantýn jsou stále oblíbenější čerstvé ryby, maso i zelenina,“ uvádí Petr Stádník, šéfkuchař Makro ČR a člen poroty o nejlepší školní jídelnu. Nejčastěji kupované přílohy jsou pak těstoviny a brambory. „Kvalita každé kuchyně se odvíjí od toho, jaké ingredience používá. Bohužel je stále oblíbená i konzervovaná zelenina, která kuchařům usnadňuje přípravu. Na příkladu soutěžních obědů je vidět, že čerstvé suroviny jsou vždy lepší a ani školní jídelny se jim už nevyhýbají,“ uzavírá.