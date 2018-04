Školní brašna prvňáků za šest let zhubla. Váží polovinu

Dětem uleví hlavně proto, že většina si může nechávat část učebnic, pomůcky na výtvarnou výchovu a převlečení na tělocvik ve třídách. "Prvňáci si ponesou domů jen pomůcky potřebné pro domácí úkol. Zbytek věcí si uloží ve třídě," vysvětlila učitelka z pražské Základní školy Vodičkova Olga Zabranská.

Od čtvrtka povede první třídu a její děti by neměly mít učebnice a sešity těžší než jeden a půl kilogramu. Přestože se hmotnost brašny snížila, stále si kvůli ní děti ničí záda. "Často nacházím u žáků hračky a další zbytečnosti, i kvůli nim mívají těžší aktovky," upozornila Zabranská.

Podle Státního zdravotního ústavu by prvňáci a druháci měli naložit do tašky maximálně 2,5 kilogramu, nebo 10 procent své váhy. Přetížená záda jsou společně se špatným sezením v lavici příčinou, že 30 procent školáků na prvním stupni trpí vadným držením těla. Dopady se projeví za pár let, polovinu třinácti- až patnáctiletých žáků občas bolí záda.

Do školy už nenosí vše najednou

Při nástupu do první třídy dostanou děti první balík pracovních sešitů, sešit písanky a matematiky. Do školy nenosí vše najednou. Denně nosí notýsek na známky, Živou abecedu a Slabikář (minimální váha). Většinu pomůcek nechávají ve třídě. Nemusí nosit tělocvik ani výtvarné pomůcky.

Maximální váha: 1,5 kg

Minimální váha: 0,6 kg

Váha ukázkové aktovky: 0,8 kg

Ostatní (svačina s 0,5 litru pití, penál): 0,8 kg

Celkem: 2,2 až 3,1 kg

V roce 2008 přitom vážila aktovka prvňáka 4,2 kg, v roce 2005 dokonce 5 kg.

Během roku pomůcky přibudou

Počet pracovních sešitů, učebnic, písanek a pomůcek ke konci roku poroste, například o desky s čísly a písmenky. Ale vše najednou dítě do školy neponese. Vždy si bere jen část učebnic. Sešity zůstávají ve škole, domů si žáci berou jen ty, které potřebují na domácí úkoly.

Váha všech učebnic a sešitů prvňáka: 2,5 kg

Jak vybrat ideální aktovku?

Měla by být lehká (do 1,5 kg hmotnosti) se zpevněnými zády. Učitelka Olga Zabranská doporučuje tašky, které mají několik přihrádek a děti se v nich snáze vyznají.

Radí také nekupovat batohy, protože mohou mít méně zpevněná záda a menší počet přihrádek. Doporučuje, aby děti nepoužívaly dnes oblíbené tašky na kolečkách. Ve většině škol jsou totiž schody, do kterých musí žák tašku vynášet.