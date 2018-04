Školkové děti a jazyky? Děti berou učení jako hru

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do pěti let se mohou děti nejvíce naučit.

Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí, píše web zaměřený na rodiče Oblázek.cz.

Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.

Učení formou hry

Rodiče se většinou obávají, že učení cizího jazyka je pro tak malé děti moc náročné. Tento názor ale panuje pouze proto, že s touto formou učení, která v poslední době začíná být hodně populární, nemají vůbec žádné zkušenosti. Domnívají se, že učitelé děti učí od rána do večera slovíčka nazpaměť a děti pak chodí ze školky otrávené.

To je ale omyl. Ve skutečně kvalitních anglických školkách, kde se dětem věnují rodilí mluvčí a lektoři s perfektní znalostí angličtiny, kteří jsou ještě navíc proškoleni pro práci s takto malými dětmi, probíhá výuka angličtiny naprosto nenásilnou formou. Nedá se tomu tedy vlastně ani říkat učení.



"Děti zpočátku pouze poslouchají a pozorují. Přesně tak, jako to dělají, když se učí svou mateřskou řeč," vysvětluje ředitelka soukromé mateřské školky v Praze 5 FlowerGarten Andrea Vřešťálová. Postupem času se děti podle ředitelky školky začnou "opičit" a opakují to, co od svých učitelů zaslechly.

"Pokud se děti učí jazykům nenásilně a hravou formou, proč ne," říká dětská psycholožka Alena Vávrová. "Prioritou pro rodiče i učitele by ovšem v tomto věku měla být klasická školková témata, rozvoj dovedností pomocí hry, budování sociálních vazeb s dětmi a učitelkami...," připomíná Vávrová. "A to bez ohledu na to, o jakou školku se jedná, ať už je alternativní, jazyková nebo státní."

Jak se řekne anglicky kolik je hodin?

Malé děti se nestydí mluvit

Samozřejmě to zpočátku možná zní legračně, ale postupem času děti začnou říkat správně slabiky a celá slova, následně jsou schopné říci samy jednoduché věty. Kombinují český i anglický jazyk a to nejen ve školce. Rodiče se často podivují, že i doma dítě používá anglické výrazy. A to je známka toho, že hravá nenásilná forma výuky a opakování je skutečně účinné.

Malé děti mají také tu výhodu, že nepociťují zábrany. V novém kolektivu se chvilku stydí, ale rychle se osmělí. Ještě nepřemýšlí nad tím, že něco řeknou špatně a ostatní se jim budou smát, necítí pocit trapnosti jako starší děti nebo dospělí, kteří chodí na kurzy cizího jazyka. Netrápí je ani obavy, že jim pan učitel dá špatnou známku, když se spletou, to všechno je teprve čeká při školní docházce. A právě malí žáci, kteří se věnovali angličtině už ve školce, mají prý mnohem větší šanci na snadné zdokonalování jazyka ve škole. V předškolním věku navíc mnohem snadněji získají cit pro přízvuk, rytmus, intonaci a melodii jazyka.

"Dítě v předškolním věku by si mělo hlavně hrát, nikoli se učit," dodává k tématu Alena Vávrová. "Rodiče by si přitom měli uvědomit jedno: pokud dítě získá základy jazyka v útlém dětství, není to samo o sobě zárukou toho, že bude ve vyšším věku plynně hovořit. Je to, jako když zasadíte semínko, strom vám z něj vyroste jedině tehdy, pokud o ně budete neustále pečovat.“

