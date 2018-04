Víte, co je lagom? Stojí za skandinávskou spokojeností se životem

Zatímco loňský a letošní rok se nesl ve stylu hygge, tedy dánského výrazu pro domácí pohodičku s knížkou, rodinou či přáteli, ten následující má patřit lagom. Co to vlastně je?

„Jde o švédský výraz znamenající ani málo ani moc, přiměřeně nebo tak akorát. Slavné švédské přísloví pak praví Lagom är bäst, doslova Tak akorát je nejlepší, česky by se řeklo, že méně je více,“ osvětluje skandinavistka Dominika Wittenberg Gašparová.



„Moje teta vždycky ukazovala zavřenou dlaň a ptala se: Kolik se toho do ní vejde? Pak ji otevřela a řekla: Do takové dlaně je mnohem snazší něco chytit,“ popisuje názornou ilustraci filosofie lagom švédský byznysmen Örjan Johansson pro magazín Wired.



Lagom a jeho význam ve švédské kultuře vychází z protestanské morálky zaměřené na skromnost, ale souvisí i se skandinávským ekologickým a trvale udržitelným smýšlením v kontrastu s konzumerismem vyzývajícímu k dalšímu a dalšímu hromadění majetku. Lagom se odráží v jednoduché a funkčním skandinávském designu nebo módě, v absenci zbytečných ozdob a hledání krásy v jednoduchosti.

„Švédi jsou pověstní svým minimalismem v mnoha rovinách. U jídla se projevuje střídmým užíváním kořením nebo malé oblibě tučných jídel. Skandinávská móda je ležérní, nevyzývavá a nese se hlavně v přírodních barvách, stejně jako design,“ popisuje skandinavistka.

Odpověď „lagom“ používají Švédi i při plánování oslav. Pokud vás ve Skandinávii někdo pozve ke švédskému stolu, nenaberte si poslední kousky a myslete na to, aby zbylo dost i pro ostatní. A nezapomeňte se samozřejmě dopředu zeptat, co máte donést ke stolu vy.



Bez okázalosti

Ve Švédsku si třeba (až na výjimku královské rodiny) příliš nepotrpí na velké svatby v honosném stylu. „Švédi zkrátka nemají rádi okázalost, a to ani při oslavách. Švédská svatba je spíš intimnější oběd nebo večeře, na které není výjimkou že si hosté platí minimálně za drinky sami,“ vysvětluje skandinavistka, která se sama za Švéda provdala.



„Na mojí slovenské svatbě Švédi nechápali, proč jsou na stolech svatební koláče ještě před hlavním jídlem. Překvapila je i moje matka, která trvala na darech pro hosty. Ve Švédsku nejsou zvyklí na štědré obdarovávání, a to ani novomanželů ke svatbě,“ objasňuje.



Švédi si podle jejich slov v duchu lagom příliš nepotrpí na to, aby vše bylo nutně nové a nejlepší, naopak recyklují a upcyklují, co se dá a bez rozpaků jezdí třeba na starém oprýskaném kole. To neznamená, že by si nepotrpěli na symboly svého statutu, ve Švédsku jsou ale trochu jiné, než jsme zvyklí, protože i zde hraje filozofie lagom svou roli. Namísto rychlosti a obsahu motoru dávají u aut důraz na jejich ekologičnost, u jídla a oblečení se k tomu ještě přidává otázka, jestli byly vypěstovány a vyrobeny za férových podmínek.



A jaký je názor Dominiky Wittenberg Gašparové na údajnou větší životní spokojenost Skandinávců? „Celkově mi přijdou spokojenější, určitě třeba těžké životní situace berou stoicky nebo s nimi alespoň nezatěžují ostatní. Jejich šetrnost a spokojenost s málem pramení podle mě hlavně z protestanské morálky. Vidím to, když porovnávám lidi ve Švédsku a na svém rodném Slovensku. Co Slovákům přijde jako skvělá nabídka, to si Švéd dvakrát přepočítá a rozmyslí,“ uvažuje skandinavistka a dodává, že se Švédi dodnes spíš vyhýbají extrémům a volí raději skromnou střední cestu.