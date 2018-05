Operaci prsou prý šestadvacetiletá Rumunka pokládá za největší oběť na pomyslný oltář sportu. „Udělala jsem to jen kvůli tenisu,“ přiznala Simona Halepová v rozhovoru, který před několika dny poskytla Sports Ilustrated.

„Možná právě fakt, že jsem operaci podstoupila, stál za tím, že jsem se stala světovou jedničkou,“ dodala dívka, která prý tenis tak miluje, že svého rozhodnutí ani trochu nelituje.



S raketou začala Simona běhat po kurtu už jako čtyřletá holčička. Chtěla se prý tehdy vyrovnat staršímu bratrovi. Od šesti let už trénovala denně a o deset let později se kvůli milovanému sportu přestěhovala do Bukurešti.

Jenže společně s dospíváním se její tělo měnilo z dívčího na ženské, což v běžném životě není vůbec na škodu, ovšem pro vrcholovou sportovkyni je dmoucí hrudník spíš pohromou. A tak se ještě před 18. narozeninami rozhodla podstoupit operaci.

Větší poprsí jí totiž komplikovalo pohyb na kurtu. Během hry se necítila dobře a především nebyla schopna rychle reagovat. Kromě toho ji často bolela záda.

Z nevšední velikosti 75E, po které nejedna mladá žena touží, se tak díky zásahu chirurgů stala decentní 75C. Ale zbytečné to rozhodně nebylo. Po zákroku Simona Halepová vystoupala ve světové klasifikaci o 450 bodů.

Houževnatá rumunská tenistka je známá svou otevřeností. Netají se ani tím, že využívá služeb sportovních psychologů. „Snažím se být za každou cenu dokonalá a někdy je velmi frustrující, když se to nedaří,“ přiznala.

Simona Halepová sice ví, že absolutní dokonalost vlastně neexistuje, přesto se prý této snahy nevzdává. „Zároveň se ale učím být sama k sobě shovívavější,“ dodala tenisová hvězda.

Líbila se vám rumunská tenistka Simona Halepová víc před chirurgickým zákrokem na zmenšení poprsí, nebo po něm?