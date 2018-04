Když vážnou nemoc překonal, já se zhroutila, říká žena Víta Olmera

Její maminka je herečka Evelyna Steimarová, táta zase herec Bolek Polívka. Co z kterého ze slavných rodičů podědila, to...

Šeherezáda pro mě byla škola, říká programová ředitelka Novy

Šéfové z Londýna Američanku Alex Ruzek do Prahy "vypůjčili". Na půl roku. Dnes je tu už šest let a vypadá to, že...