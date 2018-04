Silvestrovské menu: naservírujte hostům vlastní terinu

Sýrová terina s gorgonzolou a piniovými oříšky

Příprava: 50 minut + chlazení 1 den

* 100 g piniových oříšků

* svazek čerstvé bazalky

* 200 g gorgonzoly

* 600 g lučiny, tvarohu

* 50 g másla

* sůl

* 1 stroužek česneku

1. Formu na terinu vyložíme potravinovou fólií. Piniové oříšky opražíme nasucho v troubě na plechu nebo na pánvi.

2. Opláchnuté lístky bazalky osušíme, vrchní části odložíme na ozdobení, spodní lístky otrháme a nasekáme. Gorgonzolu rozdrobíme nebo rozmělníme vidličkou.

3. Polovinu lučiny nebo tvarohu vyšleháme se změklým máslem, solí a utřeným česnekem, do vyšlehaného krému přimícháme třetinu opražených oříšků a 2 lžičky nasekané bazalky.

4. Druhou polovinu lučiny vyšleháme, pak krátce prošleháme s gorgonzolou a zapracujeme vařečkou druhou třetinu oříšků a zbylou nasekanou bazalku.

5. Polovinou směsi lučiny a másla naplníme formu, přidáme vrstvu lučiny s gorgonzolou a dokončíme zbylou lučinou s máslem. Povrch teriny uhladíme, přetáhneme potravinovou fólií a necháme v chladu jeden den rozležet.

6. Před podáváním z teriny odstraníme fólii, vyklopíme na mísu, stáhneme vrchní fólii a ozdobíme lístky bazalky a zbylými piniovými oříšky. Podáváme nakrájenou na plátky s opečenými tousty a plátky hrušky.

Terina z králíka

Příprava: 50 minut + pečení 120 minut

* 400 g vykoštěného králičího masa

* 250 g vepřového masa, např. krkovičky

* 200 g kuřecích jater

* 1 malá cibule

* 1 lžíce sádla

* sůl, pepř

* estragon

* 50 ml červeného vína

* 150 ml smetany

* 1 vejce

* 40 g loupaných pistácií

* 40 g loupaných mandlí

1. Polovinu králičího masa pokrájíme na kousky, druhou polovinu umeleme společně s vepřovým a játry.

2. Troubu předehřejeme na 170 °C, do vyššího širokého plechu nalijeme vodu.

3. Cibuli pokrájíme na kostičky, na sádle krátce opečeme a přidáme pokrájené králičí maso. Společně orestujeme.

4. V míse promícháme pomleté maso, ochutíme solí, pepřem, estragonem a promícháme s červeným vínem, smetanou a vejci. Do promíchané směsi přidáme kousky opečeného králičího masa s cibulí a oříšky. Formu naplníme připravenou směsí, poklademe plátky slaniny, zakryjeme alobalem.

5. Formu vložíme do pekáče s vodou a dáme péct na dvě hodiny.

6. Na opékání si nechte maso ze hřbetu králíka, do směsi můžete přidat sušené brusinky namočené v troše koňaku.

Terina z mozzarelly a rajčat

Příprava: 30 minut + pečení 25-30 minut

* 21 plátků parmské šunky - prosciutta

* 700 g mozzarelly (nejlépe pevné v bloku)

* 2 skleničky sušených rajčat

* 1 sklenička bazalkového pesta

1. Formu vyložíme alobalem, tak aby přečníval přes okraje. Troubu předehřejeme na 150 °C.

2. Formu vyložíme dvěma třetinami plátků šunky. Konce plátků mohou přesahovat okraje, pak je přeložíme horní vrstvou šunky.

3. Mozzarellu pokrájíme na plátky. Formu vyložíme mozzarellou, potřeme slabou vrstvou pesta, pokračujeme vrstvou mozzarelly a sušených rajčat. Postup opakujeme.

4. Přes poslední vrstvu mozzarelly přehneme přesahující plátky šunky a povrch teriny zakryjeme zbylou šunkou. Formu překryjeme alobalem.

5. Do vyššího plechu nebo pekáče nalijeme horkou vodu, vložíme do ní formu a necháme 25-30 minut zapéct.

6. Terinu můžete podávat ještě teplou nebo vychlazenou, pokrájenou na plátky s čerstvou petrželkou ozdobenou zbylým pestem.