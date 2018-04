Šest signálů těla, gest a mimiky, které prozradí, že máte toho pravého

Petr Šmolka Chceme-li partnera skutečně poznat, pak bychom se měli opírat spíše o to, jak jedná, jak se projevuje v situacích nových nebo jinak náročných, které charakteristiky se v nich stabilně objevují (útočnost nebo ochota ustoupit, laskavost nebo hrubost, schopnost situaci odlehčit, nebo ji naopak tendence pojmout ji vždy jako neodvratnou katastrofu).

„Snaha pitvat do detailů projevy druhého, jeho mimiku, pantomimu, oční kontakt, usměvavý či zasmušilý výraz, bývá často kontraproduktivní. Podstatný je celkový dojem,“ tvrdí zkušený partnerský a rodinný psycholog, který všem přeje při výběru partnera šťastnou ruku. „Už proto, že nejméně polovinu všech partnerských trápení lze přičíst nevhodnému výběru.“

Podle odborníků bývá rozhodující hned první dojem, tedy něco, čím nás ten druhý upoutá, zkrátka zda se nám líbí, či nelíbí. Tisíckrát nás může okolí přesvědčovat, že podstatnější jsou charakter, rysy osobnosti, intelekt, zájmy.

„Zda spolu začneme, či nezačneme chodit záleží přesto hlavně na tom, jak zjev druhého odpovídá našim představám. Bude-li naneštěstí vypadat tak, že kdykoli na něj jen koutkem oka pohlédneme, udělá se nám mdlo od žaludku, pak to ani ty nejlepší vlastnosti nezachrání,“ tvrdí Šmolka.

Pravdou však je, že neverbální komunikace nám v době seznamování, kdy máme pocit, že jsme potkaly toho pravého, může mnohé napovědět.

1. Věnuje vám dlouhý pohled

Upřímný a zamilovaný pohled označuje většina žen jako jeden z nejdůležitějších signálů příznaků zájmu ze strany muže. Až příliš upřený pohled do vašich očí může v některých případech znamenat, že protějšek si dal úkol získat vás za každou cenu. Lepší než oči zabodnuté do vašich je spíš pohled dlouhý, v něm se odráží laskavost, s níž se díváme na lidi, které máme rádi.

Je dobré se soustředit například i na zorničky očí. Právě jejich rozšíření může být znamením upřímného pohledu plného náklonnosti. Pohled doprovází přirozená frekvence mrkání. Je-li mrkání příliš časté, sedí proti vám pravděpodobně muž spíše nesebevědomý. Pokud takového nemusíte, berte tento signál jako varovný.

„To, že na nás upřeně civí, nemusí být vždy projevem zájmu erotického,“ říká Petr Šmolka a připomíná školní léta. „Vybavme si třeba upřený pohled zkoušejícího při maturitě ve chvíli, kdy nemáme sebemenší tušení, jak zní žádoucí odpověď. Asi jen v málokom bude podobný pohled vzbuzovat erotické chvění a pocit, že nás examinátor prostě ́chce ́. Ano, možná chce, například nás třeba chce potrápit a potopit,“ vysvětluje.

2. Při večeři pokládá své ruce v těsné blízkosti těch vašich

Pokud stojíte ve frontě nebo se mačkáte cestou z práce v MHD a někdo je v příliš těsné blízkosti, je vám to nepříjemné. Je to pochopitelné, protože daná osoba narušuje vaši takzvanou intimní proxemiku, tedy vzdálenost. Ta se pohybuje zhruba do třiceti centimetrů.

Pokud jste pozvána na večeři, sledujte proto, jak daleko jsou například ruce vašeho partnera. Pokud je stále přibližuje, chce narušit vaši intimní zónu. Toto narušení by samozřejmě mělo být zcela přirozené. Projevuje se to i tím, že partner stále přibližuje svoji skleničku k té vaší, nebo si odkládá svůj mobil na stůl do vaší půlky stolu. Pokud nejsou jeho ruce za celý večer na stole, může to vyjadřovat nejistotu či nezájem.

3. Když s vámi mluví, má hlavu vzpřímenou

Naučte se rozumět řeči gest Za předpokladu, že vás jen nesvědí nos, může krátký dotek nosu naznačovat, že pochybujete o tom, co slyšíte, nebo že sama lžete. Gesto vyjadřuje nejistotu a rozpaky.

I když si myslíte, že jste právě potkala toho pravého, není záruka, že vysněný muž chce navazovat nový vztah. Poznáte to podle jeho postoje: jakmile má hlavu svěšenou a je lehce ohnutý, je to příznak, že není novému vtahu nakloněn.

Muži, kteří jsou otevřeni novému vztahu, mají hlavu vždy vzpřímenou a vypnutý hrudník. U tohoto signálu buďte však opatrné. Jakmile dává muž při postoji ruce v bok nebo je naopak kříží, raději odejděte. Tento muž tím vyjadřuje svoji dominanci a chce si dokázat, že vás lehce získá. Jeho cílem tedy není opětovat lásku.

Své ruce by měl mít přirozeně volně podél těla. Ruka v kapse může znamenat, že hledá jistotu, neboli že je poněkud nervózní. Pokud k vám stojí bokem, nechce se s vámi dál bavit.

4. Hladí vás po rukou? Má k vám vřelý vztah

Jedním z nejdůležitějších signálů jsou doteky. Jakmile vás hladí po rukou či po tváři a vychutnává si každý dotek, vyjadřuje to jeho vřelost a hluboké city. Tyto dotyky by měly probíhat velmi pomalu a něžně. Jakmile je muž provádí rychle a přitom cokoli komentuje, není to upřímné.

Pokud si v průběhu rozhovoru navíc hladí své vlastní ruce, můžete si být jista, že chce rozhovor ukončit nebo se kvůli něčemu cítí být vinen. Určitě byste se nerada později dozvěděla, že nejste jediná žena v jeho životě.

5. Často se na vás mile usmívá a nehýbá obočím

Naše pocity se odrážejí v obličejové mimice. U mimiky sledujte hlavně dolní část obličeje. Zatímco horní část jako je čelo a obočí vyjadřuje spíše negativní emoce, ty pozitivní se objevují především v té dolní části. Typickým příkladem je úsměv.

Pokud se na vás často usmívá, přičemž jeho pusa není otevřena na její maximum, je to opět projev toho, že je vám nakloněn. Typický americký, umělý úsměv nemá s city nic společného. Takoví lidé jsou neupřímní, dominantní a cítí se být nadřazeni. Právě rozšířený úsměv má za následek i krčení obočí či čela, což do obličejové mimiky promítá i negativní emoce, které nevědomky pouštíme ven.

Rozlišit úsměv upřímný, přátelský či erotický od potměšilého nebo vilného není podle Petra Šmolky vůbec snadné. „Bylo by asi těžké brát si na rande manuál, popisující, co se děje s koutky úst, očními štěrbinami a třeba i nozdrami, když má o nás protistrana opravdu upřímný zájem. A pak s tím manuálem porovnávat partnerův výraz,“ uvažuje psycholog, podle něhož bychom mohli analogicky postupovat i u ostatních neverbálních informačních zdrojů a pokaždé složitě analyzovat, zda k nám ruce napřahuje proto, že nás chce vzít okolo krku, anebo spíš pod ním ...

6. Při pohybech rukou vám otevírá náruč

Posledním signálem, který byste neměla opomenout, jsou gesta, tedy pohyby rukou, nohou či celým tělem. Při pohybech rukou sledujte, zda vám otevírá svou náruč. Chce vám tak nabídnout svůj prostor a tím vás ochránit.

Pokud rychle a okázale gestikuluje, tedy rozhazuje rukama jako Ital, jen se chvástá a nemá o vás skutečný zájem. Jestliže rychle třese svou nohou, je to projev nervozity.