Otázky pro osamělé, kteří si chtějí najít partnera ještě do Valentýna

Základem úspěšného seznámení je vaše zdravé sebevědomí. Pokud se máte ráda a jste spokojena sama se sebou, máte daleko větší šance, že se k vám přidá někdo další.

Pokud nevíte, kde s hledáním partnera začít, zkuste samy sobě odpovědět na sedm následujících otázek, které by vám nejspíš položila každá seznamovací koučka.

1. Vím, co chci i co nechci?

Řekněte si, jakého partnera chcete, co očekáváte od partnerství a co můžete naopak svému budoucímu partnerovi nabídnout vy. Nehledejte prince na bílém koni. Stejně užitečné je si říct, jaké vlastnosti, návyky či názory jsou pro vás u partnera nepřijatelné.

2. Jsem na vztah připravená?

Ještě před samotným seznamováním se podívejte do zrcadla. Obrazně i ve skutečnosti. Zkuste sebe samu vyladit do nejlepší možné kondice jak fyzické, tak i psychické. Není dobré začínat si s někým novým, když se necítíte dobře, jste například ještě zraněná z předchozího vztahu, či složitého rozchodu. Udělejte něco pro svůj dobrý pocit, atraktivnější vzhled, nebo lepší kondici. Opravdu se to vyplatí a taková investice se projeví nejen v oblasti vztahů.

3. Kde takového partnera můžu potkat?

V práci a mezi svými přáteli se potkáváte stále se stejnými lidmi, a pokud mezi nimi ten pravý není, je třeba najít novou společnost a příležitost. Když už víte, jakého partnera chcete, zkuste se zamyslet nad tím, kde takový muž či žena tráví volný čas. Jděte do fitka, na golf, na in-line brusle, do hudebního klubu nebo do knihovny. Můžete jít i do baru, což napadne jako místo k seznámení snad každého, ale podle posledních amerických statistik se v baru seznámí pouze pět procent párů. Naopak přes seznamovací agentury za posledních pět let vzrostl počet seznámených z 19 procent párů na loňských 34 procent. Seznamky tak překročily i takové favority pro seznamování, jakými jsou zaměstnání a škola.

4. Chci využít k seznámení internet?

Má své výhody i nevýhody a je potřeba s nimi počítat. Na internetu hodně lžeme: muži ve svých profilech na seznamkách nejvíce lžou o věku, výšce a příjmu, ženy si naopak nejvíce vymýšlejí o své postavě, hmotnosti a věku.

Autorka článku je seznamovací agentka Veronika Vinterová z agentury Náhoda.

Vyberte si tedy agenturu, která ověřuje své klienty osobně, například podle občanky. Pak je takový profil bezpečnější především pro ženy, protože do značné míry omezuje riziko setkání s nebezpečnou osobou. Vzhledem k velkému počtu nezadaných na jednom místě máte možnost se opravdu dobře rozhlédnout a vybrat si, s kým se potkáte. Je tu ale riziko, že si budete dlouze dopisovat s někým, kdo při osobní schůzce nestojí ani za minutu vašeho času. Také si nemůžete být jisti, že danému partnerovi nejde jen o flirt.

Seznámení přes internet může být levné, ale je dobré zrovna při hledání budoucnosti šetřit? Není lepší a bezpečnější obrátit se na prověřenou agenturu? Existují i takové, které vám pomohou dostat se do formy, ujasnit priority a třeba vám i vybere partnera přímo na míru.

5. Chcete si vytvořit kvalitní internetový seznamovací profil?

Buďte sama sebou, autentická, nestylizujte se (je to krátkozraké). Použijte co nejaktuálnější zajímavé fotky (určitě reálný portrét, fotky z vašich zálib, fotka postavy) Ateliérové fotky mohou sice dopadnout úžasně, ale co když mají k realitě hodně daleko a riskujete tím zklamání partnera?

Nechte si profil ověřit: stanete se tak důvěryhodnější pro potenciálního partnera, vyberte si ale agenturu, která ověřuje profily z průkazů, nikoliv e-mailem či přes SMS, řekněte o sobě více, nezaškrtávejte jen kolonky v dotazníku, buďte originální, ale ne vulgární či příliš choulostivá. Na druhou stranu pozor na soukromí: sdělte jen to, co nemůže být zneužito nebo nebezpečné.

6. Chci jít na seznamovací akce pro nezadané?

Existuje celá řada variant seznamovacích aktivit. Z Ameriky k nám přišlo rychlé rande, kde v kavárně naproti sobě na čtyři minuty posadí nezadané, kteří spolu krátce pohovoří. A během hodiny, dvou se potkáte s cca 10 protějšky. Můžete jít na různé party, degustace vína, bowling či večeře pro singles. Tyto akce jsou super pro toho, komu nevadí se při seznamování nejprve setkat ve větším kolektivu a teprve poté uvažovat, zda daný partner stojí za další schůzku. Mají tu výhodu, že potenciálního partnera nejprve uvidíte v akci.

7. Chcete si nechat vyhledat partnera na míru?

Jste ve vysoké pracovní pozici, mediálně známá, nebo si nemůžete dovolit, aby vaše fotky či osobní údaje visely na internetu? Pak se obraťte na kvalitního seznamovacího agenta, který s vámi projde, co očekáváte od vztahu, co je u budoucího partnera důležité a přes co naopak nejede vlak. Také si ujasníte, co novému partnerství můžete nabídnout vy. Neztrácejte sama čas a nechte to všechno v rukou profesionála, vždyť je to lety osvědčená praxe. Vzpomeňte jen na proslulého Kecala z Prodané nevěsty nebo neméně slavnou Dolly Leviovou z Hello Dolly - dohazovači fungovali ve všech kulturách a stoletích.