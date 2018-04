Hledám dospělého chlapa, který stejně jako já nechce děti, říká Simona

Seznamte se: Simona

Do užšího výběru se nejprve dostaly tři finalistky, které jsme pozvali na osobní pohovor. Šanci ale mohla dostat jen jedna. A tou je Simona - svobodná a bezdětná mladá žena z Prahy s vysokoškolským vzděláním, která pracuje jako PR koordinátorka, má ráda divadlo a turistiku a hledá muže, který je dospělý nejen věkem, ale i mentálně, a především (stejně jako ona) nechce děti.

"Od vztahu očekávám, že budeme ve dvou dělat všechny ty skvělé věci, které život nabízí – ať už jsou to víkendové snídaně, výlety, návštěvy restaurací a divadel, nákupy jídla na celý týden, vaření zázvorového čaje s medem a citronem pro nemocnou polovičku, sex. Ale zároveň si necháme dostatečnou volnost pro svůj vlastní život, pro své vlastní přátele a koníčky. Být ve vztahu podle mě neznamená být k tomu druhému přirostlý," prozradila Simona.

Náhodě naproti Proč nesedět v koutě Nenašli jste lásku? Nevíte si rady sami se sebou? Tým odborníků agentury Náhoda svým klientům nejen pomůže vytipovat potenciálního vhodného partnera, ale také ručí za to, že jeho fotografie i další informace v profilu jsou autentické a odpovídají realitě. Nemusíte ale hned chodit na rande, za pomoci profesionálů můžete nejprve přijít na to, co sama na sobě změnit, ať už zvenku, nebo zevnitř.

U partnera by podle svých slov nikdy nepřekousla, kdyby neměl rád kočky, které ona miluje a dvě s ní bydlí, a kdyby byl závislým kuřákem. "Příležitostný doutník ale nevadí," dodává smířlivě.

Živel, co nesnese nudu

Prvním krokem Simoniny proměny byl obsáhlý psychometrický test osobnosti zaměřený na vztahy, který vypracovala psycholožka Barbora Daňková. Mimo jiné jsme z něj vyčetli, že je tato mladá dáma živel, srší energií a temperamentem. Miluje společnost a suchaři u ní nemají šanci. Muži prý rádi tráví čas v její blízkosti, ale ne každý si troufne navázat s ní vážnější vztah.

Je také rozená optimistka a ráda plánuje s partnerem aktivity, což ho sice může bavit, ale časem také unavit. Ve vztahu je citlivá, chápající, umí se vžít do druhých, vždy je tolerantní a ohleduplná. Má spousty zájmů, je zvídavá a zvědavá. Nečinnost a nuda není nic pro ni.

Na první shůzce v agentuře Náhoda se Simona dozvěděla, co ji v následujících týdnech čeká

"Výsledky testu na mne sedí tak z 85 procent," komentuje svou charakteristiku sama Simona. "Nesouhlasím ale s tvrzením, že nesnesu nudu. Já jsem totiž v podstatě líný člověk, jen to celkem úspěšně tajím," usmívá se. Tuto svoji vlastnost ovšem bude muset Simona na několik týdnů rozhodně potlačit, protože bude mít spoustu práce především sama se sebou.

Očima aktérky: V pondělí jsem se dozvěděla, že jsem prošla sítem, a už v úterý jsem stála před fotografem (mimochodem, nezáviďte fotomodelkám, mně těch pár minut úplně stačilo) a hovořila jsem s dámami z Náhody o tom, co všechno mě čeká. Uf, kalendář se mi začíná nebezpečně plnit. Aspoň nebudu mít čas na to, abych přemýšlela nad svými neuváženými kroky. Teď jsem plná očekávání a taky zvědavosti na tu novou a lepší Simonu...

Cesta za láskou nebude snadná

Simonu v následujících týdnech čeká komplexní proměna za pomoci osobní koučky, stylistky, vizážistky, kadeřníka, dietologa a seznamovacího agenta, to vše v hodnotě cca 35 tisíc korun.

A nejen to - těmito odborníky proměněná Simona vyrazí na seznamovací valentýnský večírek a navíc jí budou individuálně vytipováni možní partneři z databáze Náhody, se kterými si (pokud ji zaujmou) může domluvit rande. Co myslíte, najde svého pana Úžasného? To se musíme nechat překvapit. Jak to všechno dopadne, to se v příštích týdnech dozvíte na stránkách OnaDnes.cz.

Už tento týden Simona absolvuje setkání s osobní koučkou Petrou Slabou a výživovou poradkyní Lenkou Kaprhálovou. A příští týden ji čeká schůzka se stylistkou Lenkou Forejtníkovou a rady týkající se barevné typologie. Podrobnosti se dozvíte v dalších článcích na našem webu.