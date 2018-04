Sexy mužská povolání: proč mají větší kouzlo piloti a plavčíci než úředníci

Pánové nenápadných kancelářských profesí mají smůlu, neumisťují se v žádných anketách ani průzkumech. Bodují zato muži v uniformách (policisté, vojáci, hasiči, námořníci, piloti), muži dobrodružní (kovbojové, zálesáci, dřevorubci, plavčíci, barmani) a muži s autoritou (architekti, právníci, lékaři).

Úplně nejhůř jsou na tom pak třeba hrobníci, inseminátoři, exekutoři, deratizátoři nebo žebráci. Ano, stále je tu naděje, že žebrák strhne pivem prolitou péřovku a pod ní se objeví dvojník Bruce Willise, ale ta šance je asi stejně velká, jako žánrové rozpětí Bruceových rolí.

Suché průzkumy jsem sama konfrontovala s názory žen kolem mě. Ze začátku se výsledky ani trochu nekryly: s nástupem puberty je prý idolem dívčích srdcí bůh zvaný DJ (pro starší ročníky to asi neplatí, tehdy jsme tu měli jen Miloše Skalku a ten při vší úctě rekordy v sexappealu nestrhá).

"DJ dostane každou holku, protože je to otázka prestiže – jakmile jsi měla něco s dýdžejem Píďou, tak jsi taky hvězda. Vyvýšené pódium s mixážním pultem, všichni k němu vzhlíží. Pak jsou to v tomhle věku barmani. Jsou vtipní, se všemi se znají, velkej svět," vzpomíná redaktorka Kristina.

"No a pak samozřejmě hokejisti, fotbalisti. Upřímně, v osmnácti neřešíte, jestli někdy četli něco jiného než Honzíkovu cestu, stačí, že většinou dobře vypadají."





Od šéfredaktorky vařícího měsíčníku Apetit taky přišla nestandardní odpověď. Žádná uniforma, žádný architekt, ale: kuchař! "Kdybyste viděli, jak takový Vašek Frič laská hovězí pupíky... úplně jsem viděla, jak stejným způsobem bere do rukou ženský zadek! Samozřejmě, že je mezi kuchaři i hodně gayů, hračiček a jemných mužů, ale pořádný kuchař, s autoritou hodnou armádního velitele, s velkýma rukama, který vás umí chytit v pase stejně jako odvléct čtvrtku prasete, který vás pohladí, jako oni pohladí žloutkový krém, to je pohádka!"

A do třetice: "Mně se strašně líbí hubený kytaristi. Každý rok, a že jich už od mých šestnácti bylo dvacet, si říkám, že to povolí a dorostu k nějakému tomu pěknému úředníkovi s pevnou pracovní dobou, ale ne. Jakmile má chlap kytaru a stojí na pódiu, může bejt i úplně blbej (promiň, Karle)." Tolik přiznání kamarádky Michaly.

Tímto se ale nestandardní odpovědi vyčerpaly a všechny další oslovené dámy už jely v obecně platných pravidlech:

Lékařka: "Pro mě je to jinak jednoznačně lékař – chirurg a ještě lépe kardiochirurg. Jo a taky pilot, ty uniformy, to prostředí letiště, to bych mohla."

Novinářka: "Mně tedy přijde sexy barman, takový ten týpek, který si háže lahvema, na tváři lehce ironický úškleb, občas přimhouří oči... Pak se mi líbí kanadští dřevorubci (nevím, proč jen kanadští, ale možná proto, že ti čeští, které jsem viděla, moc sexy nebyli), taky muzikanti - rockeři a vojenští piloti."

Grafička: "Takový vysokohorský vůdce mi přijde velice zajímavý, pěkně ošlehaný od větru, vysportovaná šlachovitá postava a určitě bude mít velikou sílu (od tahání batohů), takže bych měla jistotu, že mě unese. Na paty mu šlape pilot, ideálně ten, který létá s akrobatickými letadly. Uniforma je moc hezká věc. Jo a malíř také není špatný. Vůně všech těch barev, oblečení od nich pocákané, jeho ateliér a já jeho múza."

10 nejvíc sexy mužských povolání Italští sociologové vyzpovídali tisíc žen od 22 do 55 let a zjistili, že 34 % z nich dalo hlas policistům v uniformě, 26 % volilo vojáky, 18 % piloty stíhaček a jiných bojových letounů. Finální seznam dopadl takto: 1. Policisté

Evokují v ženách bezpečí, moc a tmavé barvy jejich uniforem mají autoritu. 2. Vojáci

I oni hrají na primární strunu bezpečí. 3. Bojoví piloti

Viděly jste Top Gun? 4. Plavčíci

Jednoznačně vedou na svaly a jejich předvádění. 5 Barmani

Světáci a cynici s nevypitelnou zásobou alkoholu za zády. 6. Námořníci

Lákají na exotiku. 7. Lékaři

Začal to primář Blažej. 8. Kuchaři

Proti gustu... 9. Zedníci

Asi italské specifikum. 10. Právníci

Drahé obleky a autoritativní projevy v soudní síni.

Knihovnice: "Za sexy povolání považuju každé hrdinné – hasič, doktor u záchranky, člen horské služby. Jen mám problém s tím, že bych takového chlapa vlastně nechtěla doma. Sexy je pro mě každý, kterého práce evidentně baví, dělá ji rád a slušně ho uživí. Není nic horšího než znuděný zpruzelec, který si dopředu počítá roční bonus a stravenky."

Novinářka: "Novinář. Taky prý patří podle průzkumů mezi největší proutníky. V tom stojí na vítězné bedně nejvýš, maximálně na druhém místě."

Studentka: "Plavčík, většinou má atletické a opálené tělo a zachraňuje životy. Při troše štěstí od něho můžeme dostat umělé dýchání."

Pro muže, kteří nevykonávají ani jednu z vyjmenovaných profesí, mám jednu naději. Ženy dost rozumně rozlišují mezi sexy typem a vhodným partnerem. Dobře si uvědomují, že mít doma manžela, ze kterého měknou kolena všem ženám v okruhu jednoho kilometru, není žádná výhra.

Rozdíly ve světě

Při průzkumu přitažlivosti jednotlivých povolání ve světě, jsem zjistila zajímavé rozdíly.

Třeba takoví hasiči, u nás dříve požárníci. V Americe jsou to jednoznačně hrdinové "number one", jejichž sexappeal se ještě zvýšil po 11. září 2001. V každém pánském striptýzu, od Chippendales po amatérské produkce v lokálech nejnižší úrovně, se najde jeden kostým hasiče.

A teď si to srovnejte s Českou republikou. Naši hasiči se ještě dlouho budou muset vyrovnávat s dědictvím filmu Hoří má panenko, než se budou moci jen vzdáleně vyrovnat zmiňovaným protějškům.

Nebo se podívejte na výsledky italského průzkumu – na devátém místě jsou zedníci. Česká žena jen vrtí hlavou. To nestačí, že mají tiramisu, Řím a božskou zmrzlinu z čehokoliv, co se dá zmrazit? Ještě mají i sexy řemeslníky?

V Německu zase vedou architekti. Tedy nic proti elegantně oblečenému, inteligentnímu, zajištěnému a výtvarně nadanému pánovi, ale u nás je prostě v žebříčcích přitažlivosti ženy neuvádějí. Němky zřejmě vědí něco, co my ne.

Ať už jsou vaše osobní preference jakékoliv, nakonec je nejdůležitější, KDO se v jakém povolání skrývá.



Záštiplný policista vypisující tisícovou pokutu za parkování před obchodem nemá sexappealu, ani co by se za nehet vešlo, i kdyby měl postavu profesionálního volejbalisty a obličej Hugha Jackmana.

A na druhou stranu, i deratizér může mít šmrnc. Dodnes vzpomínám na jednoho, který přišel neohroženě bojovat se šváby v podzemním klubu, kde jsem pracovala. Byl vtipný, byl sexy, připomínal starého dobrého kovboje a jeho sexappeal nedokázala zničit ani krysa, kterou měl vymalovanou na kravatě. Toho kdyby vám někdo dohazoval, berte!

