Sexuální předpověď pro váš život

Začal s tím slavný americký sexuolog Alfred Kinsey (1894 až 1956), který na přelomu 40. a 50. let zkoumal osm tisíc žen a své závěry sepsal do knihy Sexuální chování žen, která vyšla poprvé v roce 1953. Tam se můžete dočíst, že ženy po třicítce dosahují nejčastěji orgasmu a zkoumají nové oblasti sexu. Z toho si lidstvo tak nějak odvodilo, že jsou tedy ženy v té době na svém životním sexuálním vrcholu, a od té doby žije tahle informace vlastním životem.

Věří jí muži, kteří očekávají třicáté narozeniny svých manželek a přítelkyň jako příslib záhadného zlomu a nebeského blaha, a věří jí i ženy, které díky modernímu společenskému vývoji obvykle tou dobou přebalují své první či druhé miminko a ještě se k tomu snaží udržovat kariéru. Existuje v našem sexuálním životě zbytečnější stresor? Podle mě ne.

PROŽÍVÁTE PRÁVĚ SVŮJ SEXUÁLNÍ VRCHOL? 1. JSTE TEĎ V MILOVÁNÍ ZKUŠENĚJŠÍ A OBRATNĚJŠÍ, NEŽ KDYŽ VÁM BYLO 20?

2. DOKÁŽETE SE SVÉMU PARTNEROVI UPŘÍMNĚ SVĚŘOVAT S TÍM, CO CÍTÍTE?

3. RÁDA DĚLÁTE V SEXU PRVNÍ KROK?

4. UMÍTE PARTNERA PŘI MILOVÁNÍ BEZE STUDU NAVIGOVAT?

5. SVLÉKÁTE SE S MENŠÍMI ZÁBRANAMI NEŽ VE 20?

6. BAVÍ VÁS SEX? Pokud jste na polovinu či většinu těchto otázek odpověděla ANO, pak jste právě na svém

sexuálním vrcholu. Pokud jste odpověděla ANO na jednu nebo dvě z nich, pak váš sexuální

potenciál dřímá a je připraven se plně rozvinout. Nejde o orgasmy. Krásný sex je o uvolnění

a svobodném prožitku s milovaným partnerem.



Kinsey to ale zavařil i mužům. Víte, že to byl on, kdo jako první přišel na nápad vědecky měřit a pozorovat délku penisu? Dokonce vypracoval i přesnou metodiku, jak na to. Zajděte se podívat na jeho autobiografický film s Liamem Neesonem v hlavní roli a dozvíte se víc. Ale zpět do oblasti ,vrcholového sexu‘.

Co se vlastně myslí pojmem sexuální vrchol? Je-li to období, kdy máme nejvyšší hladinu hormonů, pak spadá u mužů i u žen do věku kolem dvaceti let. Jde-li ale o to, kdy cítíme největší uspokojení v sexu, pak může přijít absolutně kdykoliv. A kolikrát se vám zachce. Záleží to totiž na životních zkušenostech. Některé z nás si užívají sexuální ohňostroje po dvacítce, jiné jsou nejaktivnějšími milenkami po čtyřicátinách a pak ještě několikrát, zatímco existují i ženy, které vlastně v životě žádný sexuální vrchol nemají. A nevadí jim to.

Znamená to, že se Kinsey úplně spletl? Ne tak docela, už proto že velmi pracně s celým svým týmem nasbíral svědectví více než 18 000 mužů a žen, pomocí kterých pomohl nastartovat sexuální revoluci a uvolnění. Hodně sexuologů se shoduje na tom, že v době kolem třiceti má žena dostatek zkušeností, půvabů, odvahy i chuti zkoumat vše, co jí sex nabízí.

Dvaatřicetiletá překladatelka Katka, která je už 10 let vdaná a má osmiletou dceru, by naopak s Kinseym a všemi, kdo ho citují, vřele souhlasila: „Sex je teď mnohem lepší, než když jsem byla mladší. Jako kdyby se rozšířil o všechno, co jsem jako dvacetiletá holka nevnímala. O pohodu, důvěru, klid… Na koleji to muselo být hlavně rychle, a pokud jste nebyli exhibicionisti, tak taky potichu, aby z toho spolužák neměl přímý přenos. Teď mám na sebe i manžela dost času, dcera nás už v noci nebudí – prostě milenců ráj. Máme všechnu intimitu, hloubku i vzrušení, které chceme.“

Jsou ale i opačné případy dam s třicítkou na narozeninovém dortu. Já sama jsem například vkročila do tohoto věku s jedním tříletým a jedním novorozeným dítětem, stěhováním na krku a nadváhou, která si zamnula ruce a mohla se konečně pořádně plně rozvinout. Jestli jsem skutečně měla po třicítce sexuální vrchol, tak by musel mlátit vařečkou do hrnce, abych si ho vůbec všimla. Spala jsem za chůze a nevzrušily by mě ani všechny mužské sexuální idoly dohromady. Jedině že by za mě pánové chtěli vyžehlit. Tolik tedy k pověře o třicítce, jako pevně stanoveném datu, kdy TO konečně začne.

Sexuální vrchol je ve skutečnosti záležitostí našeho sebevědomí. Když se zralá žena svléká před mužem, velice dobře ví, že nemá tělo mladistvé dračice, ale taky ví, že téměř všichni chlapi se v tu chvíli stejně nejsou schopni pořádně soustředit a mají na mysli úplně jiné věci. A tady dřímá to velké tajemství, protože jak byste se chtěla uvolnit a skutečně si to užít, kdybyste měla neustále přemýšlet o svém zadku velikosti libeňského plynojemu? Jakmile jste v pohodě, vrchol je tu. Ve dvaceti, čtyřiceti, šedesáti, jak a kolikrát si račte přát.

A ještě jedna poznámka. Prožívat sexuálně nejsilnější období svého života neznamená dostat do postele každého přitažlivého chlapa v okolí, od školníka po pekaře. Je to spíš o posílení a prohloubení stávajícího vztahu. Muži mají sklon měřit hodnotu svého sexuálního života počtem orgasmů, ale u nás je to pochopitelně jinak. Nejde o frekvenci, ale o kvalitu.

Tu nejlepší zprávu jsem si nechala nakonec. Čím lepší sex prožíváte, tím jste zdravější i lépe naladěná. To je vědecky dokázáno. Ve Skotsku pracuje v Královské edinburské nemocnici doktor David Weeks, který si dal tu práci a zkoumal několik tisíc lidí ve věku od 18 do 102 let, kteří vypadali mladší, než kolik jim ve skutečnosti bylo let. Zjistil, že jeho skupina mladistvých šťastlivců má sex o polovinu častěji, než je britský národní průměr (což je 110 pohlavních styků za rok). A ženy v této skupině měly také více orgasmů.

Myslíme si, že je to tím, že díky sexuálnímu potěšení uvolňují naše těla hormony dobré nálady, endorfiny, a růstové hormony, které jednak zpomalují proces stárnutí a také ulevují od bolesti a uvolňují stres.“ Takže na sexuálním vrcholu si užijete nejen častý, nevšední a uspokojivý sex, ale i příliv dobré nálady a zdraví. Až potkáte příště ženu, která bude štěstím a pohodou jen zářit, dobře si ji prohlédněte. Prožívá zřejmě právě svůj sexuální vrchol. A vy byste mohla taky.





3 OTÁZKY

pro Lenku a Vladimíra Volmovy, poradce pro intimní život a životosprávu, provozovatele serveru www.intimnosti.cz

Kdy je sex pro ženu nejlepší?

„Když je milována mužem, kterého miluje, když se cítí bezpečná, má zdravé a harmonicky fungující vnitřní orgány, je jí teplo a není v časové tísni.“

Záleží nějak na jejím věku?

„Sexuální vrcholy u žen nepřicházejí podle věku, nýbrž přicházejí v souladu s eventuálními

životními situacemi, které žena právě prožívá.“

Můžeme něčím napomoci tomu, abychom prožívaly sexuální vrchol v součesném věku?

„Předně je třeba učit se milovat, navozovat duševní prožitky lásky. To není snadné, neboť žijeme ve společnosti, která propaguje nepřátelství a před důvěrou a láskou varuje. Dalším krokem je zdokonalení životosprávy, jež přinese vyléčení a posílení vnitřních orgánů. A pak už může přijít na pořad praxe komunikační erotiky, související cílená cvičení, dechové figury, korektní strava a tak dále.“

Další podrobnosti najdete v knize Lenky a Vladimíra Volmových Nová škola milostného

umění, kterou vydalo v roce 2005 nakladatelství Hněvín, stojí 190 Kč.